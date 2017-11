Gihae Tang Soo Do lo organisa competencia pa miembronan

Diadomingo awor 5 di november, Gihae Tang Soo Do lo organisa un competencia pa tur miembronan cuminsando for di e edad di 2 aña bai ariba. E competencia ta pa tiny tigers y little dragons lo forma y ranca faha. Den juniors y seniors Hyungs esaki lo ta forma liber, Weapon Hyungs den forma cu arma y tin tambe sparring. Lugar lo ta den e gymzaal di Emmaschool na Ayo y lo inicia pa 9or di mainta.

Gihae Tang Soo Do ta un organisacion hopi activo na Aruba y ta conta cu varios miembro. Riba tereno internacional nan ta conta cu un admiracion grandi. Recientemente nan a tene e di 16 edicion di e World Tang Soo Do Regional Championship Aruba 2017 na Aruba mes cu a conta cu participacion di varios pais rond mundo manera Puerto Rico, Costa Rica, Panama, Nicaragua, Hulanda y Merca y mas cu claro Aruba. Es mas, Aruba a ricibi bishita di e Grandmasternan di World Tang Soo Do, Kwan Chang Nim Strong y Kwan Chang Nim Beaudio cu a bin presencia e campeonato aki. Na banda di e campeonatonan realisa y bishita, Gihae Tang Soo Do ta organisa diferente workshop pa nan miembronan pa asina keda na altanto di henter e desaroyo rond di e deporte di Tang Soo Do.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a yuda subisdia e competencia di tiny trigers, little dragons juniors y seniors organisa pa Gihae Tang Soo Do enconexion cu e celebracion di e ASU Olimpiada 2017.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Comision di Subsidio.