E siman aki Gihae Gymnastics Club lo ta biahando cu un Team di Atletanan pa asina competi un biaha mas riba tarima International na e Gasparilla Classic 2024 na Tampa Florida.

Sigur un momento sumamente orgulloso caminda e gymnastanan di Gihae Gymnastics, un biaha mas lo tin e oportunidad di demostra nan habilidadnan y nivel halto di gymnasia, despues di lunanan intensivo di entrenamento.

Gihae Gymnastics lo ta participando cu un Team consistiendo di no menos cu 18 gymnasta den e nivelnan 1, 2, 3, 4, 6 & 8. Gihae Gymnastics ta gradici e Staff, Coaches y Famianan completo pa nan sosten y pa por hasi tur esaki posibel.

Dimes Gihae Gymnastics ta sumamente orgulloso di e dedicacion y perseverancia di cada un di su atletanan y ta deseanan tur clase di exito! #beinspired #bethedifference #makeanimpact #gihaegymnastics

“Where Champions are made, Success stories are written and Athletes become Legendary..”