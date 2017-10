Giannon Eights contento cu su prestacion na Chile

Un contratempo chikito den e transicion(awa-bicicleta) a impone cu e tri-atleta Giannon Eights a logra un miho resultado di loke e mes tabata kier. Mester bisa cu Giannon a cuminsa hopi bon mes na e evento di triathlon cu tabata den un condicion di tempo hopi fastioso unda e frieu y e awacero a hunga un rol formal. No obstante di esaki e hoben Eights a cuminsa den bon forma y a sali for di den awa den e top 10. Pero aki cosnan a tranca unda Giannon a haya dificultad cu su “wetsuit” cu e la uza pa minimalisa e friu unda e no por a kita esaki y despues di un lucha di casi 50 seconde e ta logra kita e “wetsuit” pero aki e la perde hopi tempo compara cu lo demas unda nan a pasa su dilanti. Asina mes Giannon a forsa bon e 10 kilometer riba bicicleta pero mester e gap tabata grandi y e la core henter e ruta di 10k practicamente su so. E coremento na pia pa Giannon a bay hopi bon mes unda e core bou di 5 minut pa 1.25km. Na final Giannon a finalisa na di 15 luga den 21 participante. Claro cu e friu a hunga un rol mirando cu e temperatura tabata marca 11 grado celsius. E no tabata facil sigur no na final unda e hoben no a sinti su pia y su cara door di e friu. E evento di triathlon, Giannon ta registra un tempo final di 39.50, mientras e prome luga a bay pa Munoz di Chile cu a marca un tempo di 34.35.50.

Esaki sinembargo ta un experiencia mas pa e hoben atleta Giannon Eights kende cu su 14 aña a competi den un field cu prospectonan grandi di e continente Sur America y e mayoria den 17 aña di edad.