Special pa dia Internacional di Hende Muher Gianni’s Ristorante Italiano a organisa un brunch unico dedica na nan. E brunch a tuma lugar riba Diadomingo dia 6 di Maart, cuminsando di 11AM pa 3PM, cu mas di 150 bishitante, entretenimiento bibo, regalo, premionan y platonan increibel.

E ta un hecho cu e brunchnan di Giannis Ristorante Italiano ta hopi reconoci. Nan brunch semanal ta un evento cu localnan ta keda pendiente di dje. Den berdadero style di Giannis, na yegada cada bishitante a hanya e oportunidad pa saca nan potret na e photobooth y a ricibi un “pink drink” como un welcome drink.

Durante e evento, DJ Yeimy a pone ambiente cu musica excitante y Sashah a duna un actuacion bibo pa e bishitantenan, cantando espectacular. E all you can eat a-la-carte menu di Brunch tabata tin un variedad amplio y delicioso pa scoge di dje, manera; Pancake y Pineapples, Bruschetta di Ricotta, Ravioli di Manzo, Gnocchi E Piselli, Petit Beef Wellington y mucho mas..

E evento tabata un exito. E hende muhernan por a dine-in riba diferente opcion di desayuno y lunch, ricibi premionan fabuloso pa dia di hende muher na yegada cortesia di Penha.

10 hende muher a hiba diferente premionan cas, incluyendo Gianni’s Group giftcards, boter di Prosecco y un basket di Penha. Pa culmina por a disfruta di dushi cocktailsnan traha pa dia di hende muher cu a wordo inspira door di varios muhernan fuerte y balente den nos comunidad local.

Comments

comments