Gezaghebber Edison Rijna : No tin menasa di tsunami pa Boneiro

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna ta deklará ku kontrali na rumornan insistente no tin ningun menasa di tsunami pa Boneiru. ,,Asina ku mi a tuma nota di e informashon ku ta sirkulá, mi a tuma kontakto ku servisio meteorológiko na Hulanda, esta KNMI. Nan a sigurá mi ku no tin ningun motibu pa pániko. No tin un tsunami alert ni un tsunami watch vigente pa Boneiru. Mi ke hasi un yamada na un i tur pa keda trankilo i no bai tras di informashon ku no ta korekto. Komo gezaghebber mi ta enkargá ku seguridat i órden públiko i ta mi deber pa buska informashon verídiko,” asina gezaghebber Rijna a deklará.

Gezaghebber Rijna a bisa tambe ku Boneiru tin un tim di kalamidat ku ta trein regularmente pa posibel kalamidat. ,,No masha tempu pasá nos tabatin un ensayo marítimo kaminda nos a repasá tur loke mester sosodé den kaso ku nos isla haña su mes konfrontá ku un tsunami por ehèmpel. E tim di kalamidat tin su draibuk pa tur tipo di kalamidat ku nos por haña nos mes aden. Si tin menasa di un kalamidat, ami ta e promé persona enkargá pa asumí su responsabilidat, aktua i informá komunidat.”

