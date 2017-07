Gerrit Schotte condena na 3 aña di prizon den caso Babel

WILLEMSTAD- Diabierna a tuma luga den Corte di Apelacion e caso Babel, caminda cu Sr. Gerrit Schotte a keda condena na tres aña di prizon. Tambe Hues a dicta cu pa 5 aña Sr. Schotte no por pone su mes eligibel pa un eleccion.

Tambe Sr. Cicely van der Dijs a wordo condena na 15 luna di prizon, di cual 6 ta condicional, kitando e tempo cu el a pasa den detencion preventivo. Sra. Van der Dijs a keda completamente sorprendi pa e veredicto di Hues.

ABOGADO:

Abogado defensor Sra. mr. Marije Vaders, a bisa di ta sumamente decepciona, for di e dia cu a wijs af e peticion pa tende e testigo Pelikano. Desde e dia ey nan no a haya niun fair chacne. Sra. mr. Vaders ta kere cu no tin husticia na Corsou. Aparentemente, ora cu bo no ta fit den un sistema di cierto hendenan, cosnan asina lo sigui pasa. Sra. mr. Vaders a bisa di lo sigui lucha y a declara cu nan a apela e caso, hibando e caso pa Cassatie. Nan ta cla pa e siguiente buelta.

SCHOTTE

Ministerio Publico no a duna nan un fair chance, di laga ora un politico, of bo yiu no ta fit den e situacion cu e Hulandes cu kier reestructura e pais aki, como Prome Minister, nan ta take care di e esunnan cu ta stroba, y nan ta take care di nan mes. Den Corte di Prome Instancia, Schotte a haci uzo di su “zwijgrecht”, el a haya 3 aña y 5 aña pa keda for di eleccion. y den e caso di apelacion nan a splica ariba cada punto cu tabata tin den nan contra. Pero nan a keda para e mesun caminda. Segun Sr. Schotte, tanten cu Corte y Ministerio Publico ta zend uit Hues y Fiscalnan pa paar di aña pa Corsou, nan grupito no ta laga otro cay na momento cu nan comete fayonan. Hasta nan ta yuda tapa foutnan den e caso Babel, manera cu a pasa diabierna. Cada persona den e comunidad di Corsou, mester di tin miedo di loke ta pasando.

APELACION

Segun Sr. Schotte, e lo laga den man di abogado Kloostra na Hulanda, na su debido tempo, cu lo avisa kico lo bay ta e siguiente pasonan cu lo mester wordo tuma den e caso aki.