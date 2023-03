Parlamentario Gerlin Croes di fraccion di AVP durante di e segundo dicertacion a menciona cu e ta contento con e reunion a tuma luga, y a menciona cu ta duel e nivel di e reunion cu ta custumber pe. Su persona a keda tilda cu e ta gaña y mester refuta loke el a bisa den prensa.

Na ningun momento mi ta bay refuta loke ma trece dilanti di e hecho y abuso cu tin cu placa di pueblo den gobierno, mi no ta bay refuta cu sr Briesen ta nombra den fundacion Futura di minister president y por mira esaki den Kvk y e website. Mi no ta bay refuta cu Eddy Briesen ta wordo nombra den terminal di energia y ni cu e ta fungi como director of director suplente den refineria di Aruba y pueblo di Aruba por subi wak nan mes pa mira unda esaki ta aparece.

Ami no ta esun cu a zorg pa Klm y otro barco cruceronan bay for di Aruba cu e tabata e miho minister e tempo ey. Ma scucha diferente disertacion largo di coleganan y minister y cu nos no ta compronde e caso y ta compronde robes, e caso di Hof punto 3.22 ta keda na Land si ta bay bek pa cuminsa un caso di vrijwaring pa responsabilidad sr Briesen y mi no sa con mas mester splica. Tin dos caso y entre otro Land mester bay cumpli cu esaki pero tambe tin e otro parti cu Land por pone Sr Briesen responsabel pa e vrijwaring.

Parlamentario Gerlin Croes a menciona duro den parlamento cu diahuebs el a keda informa door di mininster presente cu tabatin un carta cu a sali 24 di april 2017 unda ex minister De Meza ta bisa cu e mes a laga trek in e vrijwaring y awe ta su persona a keda informa, y mi ta confirma esaki.

Mesun cos cu ta grandesa di un hende pa bisa cu e ta esun cu a trek e in ta mes un grandesa di mi persona pa bisa cu e realidad awe, mi ta kere mas cu tur cos cu ta grandesa di un politico pa para awe na banda di e pueblo. Pasobra esunnan cu kier bay vota voor na e ley aki awe pa defende kende nan kier defende y proteha esun cu kier, pasobra e ley no a bin ayera el a bin awe.

Awe ta nenga y no kier papia di vrijwaring y e minister sinta actual por a bisa di lo trek in e carta di De Meza y bisa ami si ta pone Briesen para responsabel y por ainda, mi punto ta cu awe pueblo por mira cu tin mas cu un hende responsabel pa loke pueblo t’ey paga awe y lagami bisa cu ami standpunt ta keda mi ta vota contra e ley aki, y si tin mester ta reparti e dos miyon y pone tur esnan responsabel cu a pasa y alarga esaki pa nan ta responsabel.

Na final parlamentario Gerlin Croes a menciona cu tin persecucion politico continuamente y esei ta e realidad cu nos ta biba p’e y pueblo tin cu stop di paga p’e pa e decision cu politiconan ta tuma, awe mi ta para banda di pueblo y si mi tin laga fraccion un banda mi ta hacie pasobra ta pueblo a pone mi aki den y mi no ta cambia mi standpunt.