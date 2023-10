Parlamentario independiente mr. Gerlien Croes ta declara cu nos comunidad mester ta consciente di cu no solamente mester atende e asuntonan actual, pero tambe mester tin un wowo riba futuro y ta prepara p’e.

Ta p’esey mes e ta trece dilanti un topico cu, maske no ta desconoci, sa keda pone un banda cu e sensacion falso di cu falta hopi ainda pa e bira un problema. Sinembargo, tempo ta pasa y den un habri y cera di awo Aruba lo haya su mes na un crusada masha ferfelo ora cu e recursonan den fondo di pension lo cuminsa core den cora. Sin duda algun un tema cu ta preocupa e pensionado actual y esun cu ta cerca na yega nan e edad di pension.

Croes ta trece dilanti cu cifra oficial ta bisa cu nos ta apenas shete aña leu di cuminsa agota nos fondo di pension AOV/AWW. “Ta ora pa nos cuminsa traha di un manera proactivo. No warda te ora ta 5 pa 12 y e problema ta nos dilanti,” el a expresa.

T’asina cu na 2022 Aruba tabatin 27.166 adulto mayor, mientras ta calcula cu pa aña 2030 e isla lo tin un cantidad di 28.280 pensionado y 34.683 persona mayor di 60 aña cu ta ekivalente na 30% di nos poblacion. Y mientras cu actualmente e edad promedio di trahado na Aruba ta di 44 aña, pa 2030 lo tin un deficit di 1.500 hende den mercado laboral pa motibo di embehecimento.

Parlamentario Croes ta considera cu aworaki ta e momento pa dicidi hunto e strategia pa mantene un fondo di pension saludabel y cu lo por carga e cantidad mas halto di pensionado. “Cuanto persona nos ta bay tin mester pa aporta na e fondonan? Cua lo ta e preferencia di edad y bou di cua condicion lo admiti entre otro immigrantenan nan den e mercado laboral cu lo por aporta?

Otro topiconan importante pa discuti ta kico e cambio demografico aki lo representa pa sector di vivienda, enseñanza y salud publico. “No solamente pensa y papia, ban tuma decision prome cu ta demasiado laat,” Croes a manifesta.

Mientras e fecha limite y condicionan pa acuerdo di RAft ta den discussion, e parlamentario independiente ta convenci cu mester cuminsa pone bloki pa e fundeshi di nos futuro cu ta rond di skina caba.