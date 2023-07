Presentando cifra concreto di diferente entidad, Parlamentario independiente mr. Gerlien Croes a presenta probablemente e miho argumento durante e tratamento di ley di BBO na Frontera. Esey ta cuestionando e motibo pakico gobierno ta impone un BBO na Frontera di 7% cu lo drenta na vigor 1 augustus proximo, pa haya 20 miyon extra den loke ta resta di 2023.

Esey ta informacion cu Croes a saca for di e presupuesto supletorio cu recien a drenta e sistema di Parlamento di Aruba y cu tur su miembronan tin na nan disposicion pa lesa. E representantenan di nos poder legislativo ya tabatin oportunidad pa haci pregunta por escrito y proximamente probablemente despues di reces e ley lo keda trata den Parlamento pa votacion.

Croes: “Gobierno ta bisa cu e ley nobo no tin impacto, pero den mesun rosea ta indica cu lo trece 40 miyon extra pa su caha pa aña. Si e no ta bay afecta ningun hende, ta di unda e suma ta bay sali anto? E ta bay cay di shelo? Ta prefera di keda asota pueblo cu belasting mientras nan ta keda opera mescos.”

Raad van Advies ta re-confirma cu den e prome cuater luna di 2023 Aruba a haya 15 miyon florin na dividendbelasting. Esey ta 3 miyon florin mas di loke a presupuesta pa henter aña. Kier men cu, faltando 8 luna mas pa bay, ya tin 3 miyon florin di mas.

Fuera di esey, Aruba Tourism Authority a raporta cu na luga di entrega na Pais Aruba 30 miyon florin manera cu a calcula basa riba entrada di 2022, lo duna gobierno un suma di 42.8 miyon florin; loke ta nifica cu ta otro 12.8 miyon florin cu Gabinete Wever-Croes II no tabata conta riba dje.

Di dos luna pasa caba ta conoci cu danki na e aumento di BBO cu 1% desde 1 di januari 2023, a colecta 10 miyon florin mas di loke a premira. Incluso gremionan a adresa e hecho aki y a trece e punto aki dilanti bisando cu “E ley di BBO na Frontera mester a bin pa cubri un buraco di binti miyon florin cu Departamento di Impuesto falta. Pero, si den dos luna a haya dies miyon florin extra caba, ta necesario bin cu e ley aki?” director di ATIA ta declara.

Riba dje, Banco Central tin pa indica ainda cuanto dividendo e ta bay pasa e aña’ki pa caha di gobierno ya cu, debi na desaroyo internacional rond di aumento di interes na 2022, lo probablemente tin un rendimiento mas halto cu anticipa.

Pa completa, CFT ta bisa den su conseho cu e cifranan cu Gabinete Wever-Croes a uza pa traha e presupuesto supletorio no ta actualisa, ni tampoco realistico. Tambe ta recorda gobierno cu e placa cu ta drenta adicional mester ta destina solamente pa paga debe y nada otro. Sinembargo, despues cu coalicion aproba e presupuesto proximamente, probablemente gobierno lo registra e placa extra como ‘incidentals’ ,’meevallers’ y lo dispone di dje manera nan ta haya miho. Awendia hasta AZV tin un surplus di 8.1 miyon florin danki na e recortenan, mihor bisa ‘medidadanan’ den cuido medico cu pueblo ta pagando pe.

“Un ta culpa otro ken a haci desaster financiero, mientras ta e pueblo esun cu en berdad ta paga p’e. Mientrastanto Gabinete Wever-Croes II ta hibando un maneho cu cifra cu no ta realistico of actualisa. Bo tin un overschot di 15.8 miyon y gobierno no por haci un esfuerso di su mes pa completa e diferencia, pero ta prefera pa pueblo paga,” asina Croes a finalisa su disertacion durante tratamento di e ley di BBO na frontera.