E parlamentario pa fraccion di AVP, sra Gerlien Croes diahuebs mainta a yama un conferencia di prensa y a hiba su palabra unda a papia riba e desaroyonan pasando ultimo siman den su partido y su persona y tur hende por a sigui esaki.

Ta na su luga pa mi duna di conoce cu desde 3 pa 4 siman cu tin algun acontesimento a bin ta desaroya su mes for di cual a culmina su mes unda dialuna ultimo den asina yama Partijbijeenkomst unda mi ta reteira cu e no ta un Partijraad pero mas bien un Partijbijeenkomst, abase di esaki mi ta para aki dilanti boso y desapunta y desilusiona unda dialuna ultimo tabatin un reunion yama for di cual mayoria miembro di fraccion di avp a keda bisa y informa y tabata presente.

Ami Gerlien Croes cu den facto ta funciona e ultimo 2 aña como un miembro di fraccion di e partido ta traha tur dia den parlamento, y e trabou cu mi ta desplega y e voz cu mi ta hiba den nomber di partido y mi ta considera esaki un falta di respet cu mi persona no a keda avisa ni prome y ni despues di e reunion cu tabatin un reunion cu tabatin dialogonan cu a tuma luga pa loke ta e reunion anochi.

Pami e ta inaceptabel con bo ta funciona den un funcion caminda abo ta bin ta carga y lucha y vocivera pa e partido y bo no ta wordo bisa cu tin reunion ta keda tuma den oficina cera.

Mi ta sintimi desapunta y desilusiona si papia cu avp ta mi cas y bo por wordo trata asina den bo cas, si ta den bo cas mes bo ta wordo trata asina pasobra bo por tin un diferencia di opinion kico ta para di pafo.

Diaranson Gerlien a keda pidi pa tin reunion cu e lider di partido y a hiba combersacion y den esaki mi kier pidi comunidad, pueblo y mi votadornan pa dunami e espacio, pasobra despues di e combersacion aki mi tin cu bay bek cerca mi grupo y e personanan cu for di 6 aña pasa nunca a lagami na caya di lagami na caya, den e momentonan aki mi ta confirma y reevaluando mi posicion pa futuro den politica y mi no por tuma desicion despues cu e combersacion cu a tuma luga cu e lider di partido y mi mester bay bek den mi seno.

Desde 2017 ma subi lista pueblo no tabata conoce gerlien e tempo ey y mi haya e sosten grandi di comunidad y despues den siguiente eleccion ma haya confiansa den e pueblo pa bira oficialmente nan representante y awe no ta Gerlien so por tuma un decision asina grandi cu mester wordo tuma.