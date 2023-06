Diaranson mainta e parlamentario a comparti riba su cuenta social imagen di dos comunicacion cu claramente ta ilustra e situacion y realidad cu Pais Aruba ta aden danki na e maneho di e gobierno actual.

E prome ta un di Algemene Rekenkamer (Contraloria General) caminda ta hala atencion di Gabinete Wever-Croes II cu pa cuater aña no a entrega Cuenta Anual di Pais Aruba. E di dos ta e mocion cu miembro di Tweede Kamer Hulanda, sra. Roelien Kamminga di partido VVD, a presenta diaranson mainta pa no duna Aruba ningun interes faborabel mas ariba su fiansa cu Hulanda, tanten cu Minister President Evelyn Wever-Croes no cumpli y firma Rijkswet (Raft) manera ela palabra cu Hulanda.

Parlamentario Croes ta cuestiona con, consciente di tur esaki, Presidente di Parlamento, mr. Edgard Vrolijk ainda tabatin e curashi di bay Hulanda y durante ultimo IPKO nan (encuentro cu miembronan di Eerste y Tweede Kamer di Hulanda) pidi, den nomber di gobierno, pa duna un exoneracion (kwijtschelding) di e debe di Pais Aruba.

Jaarrekening of Cuental Anual di añanan 2019, 2020, 2021 y 2022 ainda no a yega Contraloria General. Den carta di Controlaria General dirigi na Presidente di Parlamento, e entidad ta expresa cu esaki ta un retraso grave y, aunke a mustra comprension pa e circunstancia y efecto di e pandemia, ta considera cu e no ta aceptabel mas.

E palabranan fuerte aki ta bin despues cu varios biaha den e ultimo añanan Contraloria General (ARA) a haci su preocupacion conoci na Minister di Finanza y Departamento di Finanza, y tambe na Parlamento y na Prome Minister den un cantidad di carta. Tambe e consecuencia di e incertidumbre aki tin efecto riba e planificacion di e investigacion, cu na ARA su turno, mester wordo hasi, a keda indica.

E fayo pa bolbe keda sin cumpli cu e fecha acorda cu Minister di Finanza pa entrega relato financiero a urgi e entidad di control financiero di Aruba pa bolbe manda un carta pa Presidente di Parlamento. Dia 9 di maart ultimo, minister a priminti cu lo entrega cuenta anual di 2019, cu ta cuater aña laat, pa fin di mei. Sinembargo e fecha a yega y pasa sin cu Contraloria General a ricibi ni e documento, ni un notificacion di pakico e no a yega.

Alavez, diaranson mainta sra. Kamminga, den su argumentacion den Tweede Kamer, a argumenta cu Hulanda a duna Aruba varios prestamo preferencial riba e condicion di un supervision ordena pa medio di Rijkswet, pero cu den tres aña ainda no a concretisa nada y e kier mira esaki sosode prome cu sigui manda placa.

Parlamentario Croes: “E entrega di e cuenta anual y su rapport for di Contraloria General na Parlamento ta esencial den e tarea di control y supervision di Parlamento. P’esey e ta ancra den ley bou di e Ordenanza di Contabilidad. E situacion aki ta mustra claramente cu gobierno di Aruba no tin ningun seriedad pa loke ta e maneho financiero di e pais. E ta gaña su ciudadanonan, su entidadnan y awo Hulanda tambe ta ripara con e ta gaña nan.”