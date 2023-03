Nos ta finalisa un IPKO caminda, despues di dos aña, partido AVP ta haya rason cu gobierno di Aruba a firma un landspakket cu, en realidad, no ta treciendo beneficio desea pa e pueblo. AVP a ilustra bon cla cu no tabatin un participacion debido di parlamento den e proceso pa percura e miho interes di nos pais. Un ehempel ta cu na e momento aki tin reformanan den salubridad publico cu ta cuasando mas pobresa, mientras como prioridad discusion ta wordo hiba ariba topico di proteccion di data di cuidadanonan.

Den e conclusionnan di IPKO, mr. Gerlien Croes hunto cu coleganan parlamentario di AVP a uni na otro parlamentarionan den Caribe Hulandes pa resalta e punto cu parlamento di e islanan no por keda solamente wordo informa despues cu decisionan wordo tuma pa leynan of acuerdonan cu gobierno ta hasi na nivel di reino.

Croes: “Nos no ta contra pa bin cu reforma, pero awe ta wak cu e landspakket no ta funciona manera cu el a wordo bendi door di gobierno di Aruba y apoya door di tur otro fraccion den parlamento y partido politico.” Dos aña pasa tur a punta dede riba AVP como esun cu no sa di kico e ta papia, mientras cu awe na nivel di reino; den reunion interparlamentario, ta confirma cu e landspakket no ta funcionando manera ela ser bendi na comunidad.

Otro punto cu e parlamentario ta trece dilanti ta cu no tin un aspecto financiero mara na dje pa haci reforma. T’asina cu den delegacion di Aruba mes, tur ta di acuerdo cu landspakket no ta funcionando y hasta Hulanda a declara cu e parlamentonan di e paisnan aki mester tabatin hopi mas di bisa den e proceso y dicidi den e proceso.

FACEBOOK:

Gobierno y tur otro partido politico na Aruba a bende comunidad un landspakket cu no ta funcionando. Parlamentarionan Hulandes mes ta admiti cu e parlamentonan mester tin mas di bisa den decisionan asina grandi pa comunidad y cu dialogo y flexibilidad ta necesario den tur proceso di reforma.

INSTAGRAM:

Nos no ta contra pa bin cu reforma, pero awe ta wak cu e landspakket no ta funciona manera cu el a wordo bendi door di gobierno y otro partidonan politico na Aruba