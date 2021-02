Gerencia di WEB ta lamenta publicacionnan di cifra di salario di empleadonan

Gerencia di WEB a tuma nota di varios publicacion di cifra cu supuestamente ta haci referencia na salario di empleadonan di WEB Aruba. Gerencia ta lamenta profundamente e publicacion aki; a mal interpreta cifranan pa haci e publicacion. WEB Aruba tin un structura salarial defini y ta aplica esaki pa cada funcion. WEB Aruba ta hiba un maneho responsabel, ta respeta privacidad di informacion di su empleadonan y no ta publica cifranan relaciona cu esaki. Si un persona of media ta desea cualkier otro informacion for di WEB Aruba, por tuma contacto libremente via nos formulario di contacto riba webaruba.com.

