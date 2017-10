Gerencia di NV Elmar mester reeduca su trahadonan prome cu papia di reorganisacion

Durante e reunion di Elmar NV cu e trahadonan, tabata tin problema den sala y sindicato STA tin prueba di esaki. Sr. Diego de Cuba ta amplia mas ariba e tema aki.

Segun Sr. De Cuba, director di NV Elmar, Sr. Henriquez tin un problema cu e delegadonan di STA. Su abogadonan ta ganando boshi placa for di NV Elmar, cual segun sindicato no ta necesario, paso simplemente mester reconoce cu STA a gana e referendum dia 1 di September. E ta hancra den leynan internacional. International Labor Organisation no ta un organisacion cu ta pa pret el a wordo lanta. E tau n organisacion mundial y respeta. Loke gerencia di Elmar ta haciendo ta completamente eroneo y Sr. De Cuba ta spera cu mediador di gobierno lo hala nan atencion ariba esaki.

Sindicato kier a cera un acuerdo cu nan, unda cu nan ta confirma y reconoce e delegadonan. Pero nan no a firma esaki. A pesar di tin un resultado di referendum, tin un procesverbaal traha ariba dje. Loke e director ta haciendo ta completamente robes.

Tocante e presentacion, Sr. De Cuba a compara esaki cu e presentacion di Green Corridor. Den teoria por pinta un cos masha bunita Pero den practica esaki ta resulta otro. Tin hopi factornan cu ta cambia e tactica cu e teoria. Locual cu nan a trece den e videonan cu nan a pasa, a wak enteramente otro cos.

Sr. De Cuba a sigui bisa cu bo ta bay haya hopi hende cu mester di un her – y bijscholing prome cu papia di un reorganisacion. Pa un cierto funcion mester di un nivel mas halto, pero como educacion e ta mas abao. E ora ta traha caminda pa kita un trahado for di trabao. Den e sociaal protocol ta papia di tur fase unda cu tur hende por bay studia. Seun de Cuba mester haci bo hendenan apto pa hincanan den e organigram di reorganisacion. Despues ta reorganisa. Ta reeduca e trahadonan prome. Aworaki e trahadonan ta hopi rabia, ya cu nan no kier mira Sr. Henriquez mas como director. Tin mas di 100 firma recolecta pa retira e persona aki como director. Sindicato no ta bay hala atras, mirando e arogancia di e director, no ta keda nan ningun otro caminda. Nan lo bay hib’e te na International Labor Organisation y lo mustranan e desaster cu e gobierno anterior a laga atras. Ora cu a hiba e problematica pa gobierno, e no a duna oido na sindicato, segun Sr. Diego de Cuba di STA a bisa.