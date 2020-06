Gerencia di KIA ta trahando duro pa salvaguardia salud di e preso y tur cu ta traha na KIA

Contrario na loke un medio di prensa a comunica na pueblo tocante Instituto KIA, Director di KIA, Sr. Gino Winklaar ta trece e otro banda di medaya pa loke lo bira e normal nobo na e instituto. For di momento cu e virus a yega Aruba, ya caba gerencia di KIA a tuma medida severo y na tempo pa proteha tur preso y tur trahado di e virus. Esaki a sosode prome cu instancianan di gobierno a pone restriccion. Debi na e medidanan tuma te cu awe, no tin ningun infeccion. Pa director di KIA, e menasa di Covid-19 no a caba ainda maske cu Aruba tin cero caso. Pesar cu tin menos tension cu un par di siman atras, tin algun pais den sur America y Merca cu ainda ta den nan piek. Maske cu Europa poco poco ta habriendo frontera y Aruba ta bay reactiva su turismo bek esey por trece un otro menasa pa pais Aruba. Di parti gerencia di KIA, nan ta keda activo den prevencion y na mesun momento lo bay avisa kico ta medidanan cu lo tuma asina frontera habri bek. Tanto gerencia como director di KIA, ta hopi transparente cu e presonan y ta comunica cu nan di e medidanan cu ta pendiente y nan sa kico ta bay bin. Pa loke ta reanudacion pa ricibi bishita na KIA, dialuna ultimo a bolbe permiti bishita pero na mesun momento a tuma cierto medida pa proteha tanto e preso como e bishitante. E motibo cu a cuminsa ricibi bishita ta pasobra e presonan a comporta nan mes hopi bon y Sr. Winklaar ta hopi gradici na nan pa e comportacion despues di a bay pa un lockdown. E cuidadonan di preso tambe a haci nan maximo esfuerso pa cuida e instituto pasobra nan mes a tuma e precaucion necesario y ningun di nan a contagia. Gerencia di KIA a tuma e menasa di Covid hopi na serio pasobra si algo mester a pasa y tabatin contagia cu morto tanto e famia como e preso mes lo culpa gerencia di e instituto di no a haci nada. Tin pensa di haci contacto entre famia y e preso pa medio di tecnologia pa evita cu por trece e virus den KIA cu por conduci na un cluster di 250 persona. Esey ta algo cu ningun hende ta desea y ta spera cu nunca mester yega eynan. Medidanan di prevencion pa salud general di e poblacion di Instituto Coreccional di Aruba ta medidanan cu ta sigui hunto cu otro instancianan internacional manera Center of Disease Control CDC di Merca y recomendacion di RIVM di Hulanda. Tambe Director di KIA a splica cu e medidanan cu a tuma no ta diferente cu otro prizonnan manera Dienst Justitiële Inrichtingen Hulanda y otro paisnan. KIA no ta haciendo nada absurdo y nada inaceptabel. Medidanan di e normal nobo lo bay bin di cual mas cos lo bin acerca. Director di KIA ta lamenta cu un biaha mas ta publica noticia incorecto y asina mal informa pueblo. Noticianan asina nunca ta den bienestar di e siguridad nacional di Aruba y meta di Director di KIA Sr. Gino Winklaar pa tin siguridad di e poblacion y e trahadonan keda bon salvaguardia.

Comments

comments