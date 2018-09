Gerencia di FCCA no kier sigui negocia cu FTA

Sindicato FTA a yama un reunion cu caracter di urgencia na FCCA. Esaki ta debi cu FTA a a haya un carta di parti di gerencia di FCCA, cu ta exigi pa FTA renuncia na su punto di negociacion di CAO. Sr. Rudy Dirksz ta amplia mas.

Segun Sr. Dirksz, e posibilidad ta grandi cu otro siman por tin accion na Fundacion Cas pa Comunidad Arubano (FCCA). Motibo di esaki ta cu tin un diferencia den interpretacion di un CAO cu ta den negociacion ta e motibo di e impasse. Un reunion cu e sindicato a yama cu caracter di urgencia pa dialuna awo, lo mester determina kico lo bay sosode. Durante e reunion lo informa e trahadonan y laga nan dicidi kico e siguiente paso.

Un di e problemanan segun Dirksz, ta e asina yama exclusion list, cu ta un lista cu ta indica ken ta forma parti di e CAO y ken no. No por ta asian cu un grupo grandi ta wordo exclui di e negociacion di CAO, unda cu tin un grupo di trahado cu logicamente pasobra e ta manager, e no por ta miembro di sindicato hunto cu otro gruponan.

Den e caso aki, e compania kier hinca tur hende den e exclusion list cu FTA ta haya ‘unfair’. Nan ta haya cu e compania ta bay mucho leu, y compania ta bisa cu si FTA no por yega na acuerdo, no tin motibo pa sinta na mesa mas cu FTA, Sr. Dirksz a sigui bisa. Pues e gerencia a hala for di mesa. Pa loke ta e cantidad, segun Dirksz, e mayoria ta miembro aunke e no por a bisa e cantidad exacto.

Mas aleu, meta di FTA pa e accionnan aki, ta pa forsa e gerencia di bay mesa di negocacion bek, pa por continua cu e CAO y resolve e problema di exclusion list. Lo mas probable segun Dirksz ta cu lo pidi intermediacion di mediado di gobierno, y despues di esey si no yega na un acuerdo, no ta descarta cu lo por tin cualkier otro accion incluyendo un paro di trabou.

Hopi tempo despues cu e director Van Poppelen a bay, FCCA no a haya un director mas y tin personanan cu bon posicion, tambe a bandona FCCA, pa cual Sr. Dirksz a bisa cu loke mester pasa ta cu e gobierno, e minister encarga cu e cartera bou cual FCCA ta cay bou di dje, mester tuma cierto decisionnan cu ta na bienestar di comunidad y trahadonan.

Comments

comments