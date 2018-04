Gerald Werleman ta accidenta cu “El Terorista” riba Palo Marga

Den oranan di atardi durante qualifying pa e categoria Front Wheel Drive e Toyota Starlet di Gerald Werleman a perde control y a bai dal d en e vangrail. Mes ora personal di brandweer y ambulans a bay den accion y mester a corta e auto pa asina por a saca e driver kende a haña basta sla. Cu ambulance e la wordo transporta pa hospital mientras cu e officialsnan di The Revival of Palo Marga 2 a bay over mes ora pa kita e auto y a prepara e pista pa e evento di celebracion di 30 aña di Palo Marga por a continua.

