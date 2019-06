Georgina Marshall eligi empleado di luna di Horacio Oduber Hospital

Empleado di luna mei a keda sorprendi na Dr. Horacio E. Oduber Hospital, despues cu director di cuido, sr. Ezzard Cilie, hunto cu coleganan a bini hunto pa sorprende Georgina Marshall, medewerker na Huisartsenpost (HAP). Georgina tabata hopi emociona y no a spera esaki mes.

E nominacion di empleado di luna a bin door di su coleganan. Tur a bisa cu semper e ta cla pa yega trabou, ta traha duro y no tin miedo pa duna su man y pia. Aunke e ta ‘struggle’ pa yega, e ta percura pa yega su trabou, semper cu un sonrisa na su cara. Ademas, ta cla pa yuda pashentnan y ta amabel cu pashentnan.

Jourraine Halabi-Figaroa, verpleegkundige ICU/ED, a duna di conoce cu tur colega a bini hunto y a plania pa saca Georgina Marshall como empleado di luna. Ora di pidi’e pa yuda cu algo e no ta bisa no, semper ta colegial y principalmente e tin hopi empatia pa pashent. Si ta puntr’e pa asistencia por ehempel traha extra of un otro shift, nunca e ta nenga. E sa su limite pa loke ta su conocemento y su capacidad y semper kier siña mas.

E ta trata su trabou cu hopi profesionalismo. E ta tuma iniciativa y no tin miedo pa traha duro. Na hospital SCIPI ta significa Servicial Cooperativo Integridad Profesional y Iniciativa y Georgina ta un empleado cu semper ta cumpli cu e criterionan aki.

Na HAP Georgina Marshall ta ricibi e pashentnan y ta haci triage. E ta puntra nan kico nan ta sinti y ta tuma e presion pa despues nan sinta warda dokter. Si e situacion ta mas urgente, e ta bay papia cu dokter tocante e pashent y si por atende mas prome.

Di bira empleado di luna tabata un sorpresa pa su persona y no a spera esaki mes. Di ta empleado di luna ta un sentimento cu a lage sin palabra, pasobra su bida priva no ta facil cu 3 yiu. E ta haci su esfuerso na trabou pa haci su trabou manera debe ser y ta haci su best pa duna tur loke e por. E sorpresa a cay hopi duro p’e, pasobra el a bira emocional. El a duna di conoce cu sigur e ta bay disfruta di e regalonan cu el a haya di hospital y coleganan. E ta gusta su trabou y ta agradecido pa e bunita reconocimento aki.

Georgina ta trata pashent na un manera amabel y ela demostra cu por conta riba dje. Pabien Georgina!

