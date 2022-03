E popular locutor y presentador George Winterdaal cu tin mas cu 25 aña den radio difushon ta join e team nobo di MAS FM y lo tin su programa “G on Air” di dialuna pa diabierna di 8 pa 10 di mainta.

E morning magazine radio show aki lo ensera mensahe di motivacion pa bo start bo dia, bo horoscopo y number di suerte, entrevista , lansamento di themanan nobo, 3 den 1 , artista di siman, conseho spiritual y emocional cu coach Lu y mucho mas cu pronto lo ser lansa.

George a conta nos cu e ta sumamente contento cu e projecto aki mirando cu e tin varios tempo sin tin su mesun programa den dia na Radio y ta contento cu por ta den aire tur mainta pa asina duna e oyente e dushi musica, informacion y premio cu tambe lo tin den programa. Tambe George a duna di conoce cu ya caba e lo tin tambe su mesun programa di fin di Aña pa 2022 yama “Fin di Aña cumi” y lo ta tur dialuna, diaranson y diabierna dus keda pendiente.

G on Air aparte di ta un programa radial lo ta un programa tambe cu lo bai yuda nos comunidad cu varios projectonan.

Dus keda pendiente pa varios cosnan grandi cu “G ON AIR” lo tin pa tur su oyentenan di MAS RADIO 105.1 FM

Nos ta desea di awor caba George Winterdaal tur clase di exito cu e programa “G ON AIR” cu lo ta tur dia di dialuna pa diabierna via MAS 105.1 FM

E prome edicion di “G on Air” na MAS 105.1 FM lo ta diabierna 1 di April 2022.

