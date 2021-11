Diabierna tabata un dia super special pa famia Maduro.

Unda cu, Genesis Maduro a defende su tesis na Universidad di Aruba y a gradua como bachalor of science in Social work and development.

Un trajectoria di estudio, cu a hiba hopi esfuerso di Genesis, pero awe ta mira e fruta di su esfuersonan di su estudio.

Un Aula, jen di famia, amiga/o, colega nan di trabao y conocirnan cu a precencia e bunita atardi di graduashon.

Nos ta gradici nos bon Dios, pa sabeduria cu Genesis a wordo bendishona cu ne

Un biaha mas pabien Genesis di parti famia Maduro, Plaza, Thode, Ras, Angela, Tromp.

