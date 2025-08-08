Genesis Gil Barrios ta presenta su coleccion di poema na Biblioteca Nacional Aruba, diaranson dia 13 di augustus. E coleccion su titulo ta ‘Miel de abeha’ y e presentacion ta di 4or pa 6or di atardi.

‘Giraluna’, nomber di cariño di Genesis, ta un poeta hoben di Aruba y Giraluna ta biba actualmente na Hulanda. Giraluna ta docente di Ingles. Giraluna ta describi su coleccion di poema como “a collection of love written in Papiamento, for anyone who knows that sometimes love is language.”

Pa haya un idea of sabor di su poemanan por bishita e website di Giraluna Lansamento Miel di Abeha | Giraluna Gil

Giraluna su poemanan ta concentra riba temanan manera amor, dolor y Caribe. Den futuro e poeta ta desea di explora e tema ‘E comunidad di e ser femenino’. ‘Miel di Abeha’ ta su prome buki dedica na su idea di amor den tres fase.

E di dos presentacion di e obra ‘Miel de abeha ta bay ta na ‘Elephant in the Room’ dia 16 dia augustus pa 6or y mey.

Find Giraluna on Instagram