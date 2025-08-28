Sr. Urbano Figaroa a entrega un otro publicacion na Biblioteca Nacional Aruba, titula ‘Genealogia di famianan de Cuba na Savaneta’. E publicacion aki ta bira parti di Aruba su Coleccion Nacional. Pronto bishitantenan por consulta e investigacion aki na Dept. Arubiana. Sr. Urbano Figaroa a haci entrega na Hefe suplente, sra. Lilian Semeleer.

“Pa mi por a compila e genealogia aki, mi a busca y haya datonan, nombernan, etc. for di diferente fuentenan”. E buki ta obtenibel cerca sr. Figaroa mes y por yama na # 584 7598 of # 563 2885 of via email [email protected]

Na 2018 Sr. Figaroa a publica e prome buki titula ‘Figaroa: decendientenan di e prome Figaroa cu a jega Aruba na anja 1816 conoci den bukinan bieu di historia bao di e number Hose Anselmo Figaroa’. Esaki tambe ta den coleccion di Dept. Arubiana. Sr. Figaroa tin un interes grandi pa e historia di diferente famia na Aruba y a investiga e biaha aki e famia de Cuba na Savaneta.