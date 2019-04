Gelijkbedrag y Bashi premie pa tur pensionado di Gobierno

Sindicato TOPA a cuminsa e lucha pa e derecho di gelijkbedrag y bashi premie pa e pensionadonan cu a baha entrante di januari 2015. E situacion actual ta como lo siguiente, tin un grupo cu si ta cobra e gelijkbedrag y e bashi premie y un otro grupo cu no ta cobra esakinan, diripiente nan a perde e derecho aki.

Tin un carta cu ex minister Bermudez a formula ta bisa e trahadornan cu den un futuro tampoco lo bay cobr’e. Sindicato TOPA a puntra cua calculacion gobierno a uza pa tuma e decision aki. Ta un calculacion cu APFA a duna gobierno den pasado. E tempo ey no tabata cuadra cu realidad. E sentimento di Minister President pa cu e pago ta cu e ta lo corecto. Tin cu sinta na mesa cu e sindicatonan, haya tur e informacion corecto pa sali paga e pensionadonan.

E tempo ey tabata un man yen di hende, e suma no ta halto y cu gobierno por pag’e. Mientras tanto e cantidad di persona cu a baha cu pensioen a aumenta. Pesey nos tin cu traha mas lihe cu ta posibel p’e cantidad di pensionado no sigui subi.

Sindicato TOPA hunto cu algun otro sindicato a manda conseho pa e minister e tempo ey Oduber tocante e GOA. Nos pensamentota cu e modelo cu a introduci mester actualisa, e ta data di basta aña atras y e reparticion di asiento den GOA no tabata democratico. Despues a bin mas sindicato p.e. sindicato di polis y di bombero. E modelo no ta actual p’e temporada cu nos ta bibando aden.

Nos a splica Minister President cu nos kier bin cu un sistema nobo y el a bay di acuerdo cu nos. Tin hopi aspecto ; gobierno anterior a evita e sistema di GOA y nan a bin cu nan mesun concepto.

Aunke GOA ta un organo di conseho, den pasado e gobierno no a tuma esaki na serio. E dialogo social no a bin cu adelanto p’e ambtenaar, pero a perhudica e ambtenaar mas. Pesey nos kier corigi esaki y bin cu un sistema cu nos a laga atras; mas miho structura y actualisa.

