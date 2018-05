Gastonan di gobierno y parlamento no ta bahando

Tin hopi gastonan cu tin actualmente cera den gobierno cu no ta hustificabel entre otro por menciona e grupo di Parlamentario cu a caba di bay Parlatino. Henter existencia di esaki, semper tabata tin critica ariba dje. Pero esaki tambe ta trece gastonan cun’e, siendo cu cada parlamentario ta representa un gasto di 15mil florin cu cada biahe, entre otro. Sr. Armand Hessels di Fundacion Gobernacion di Calidad ta splica.

Tur esaki ta placa benta afo unda cu Minister di Educacion a bin cu e anuncio cu ta bay tin un aumento chikito di cierto impuesto. Pero mester cumisna conta tur e aumentonan chikito di tur e impuestonan, cu a tuma luga den e ultimo añanan.

Prome tabata AZV, BBO di 3% despues a bin BAZV y tur e cambionan cu a bin acerca. Tur esakinan ta surpasa e 8% di impuesto di solidaridad, na 1985, cu a causa masha disgusto cerca e ciudadanonan.

No mester asombra cu lo cual a bin awor na placa cu aumentonan chikito ta surpasa e cifranan aki. Si tuma na cuenta un par di aña pasa e seguro obligatorio di e 6% di lo cual trahado ta paga 3 % y esaki ta wordo kita di e forza di cumpra di tur ciudadano.

Esaki ta un critica unda cu tur partido, cu no ta politico ta trece dilanti unda cu mester cuminsa corta gasto di gobierno mes, pasobra esaki ta e motibo cu continuamente mester aumenta impuesto. Cada bez, un gobierno tras di otro ta nenga di corta gasto di personal.

Ta conoci cu den pasado parlamento no a yega di haya relato unda cu recorte di gastonan a tuma luga. Ainda nada no a cambia. Den caso di parlatino no ta wak ni un beneficio den un intercambio diplomatico pa bay conoce otro coleganan cu por hasta wordo haci via Skype mes, si tin e intencion pa corta gasto.

Nos Prome Minister a bisa cu su gasto personal a baha y mester ta asina. Esaki ta un bon punto, ya cu ta un berguensa cu e cantidad di coordinador cu Prome Minister anterior tabata tin, cu tabata 150. Esaki kier men cu en berdad si a baha e gastonan pero no suficiente pasobra e gobierno aki a pone como maximo 25 coordinador pa Minister pero esaki ainda ta di mas na e criterio di Sr. Armand Hessels.

Kier wak si e criterio aki ta wordo manteni pero den todo caso mester bin cu un discusion riba kico ta realmente ta razonabel unda cu tempo pasa un di e departamento di mas pisa cu tabata finanza cu Sr. Bermudez tabata tin apenas cuater coordinador. Riba esaki no por sigura cu un cantidad mas grandi di trahado por garantiza cu en berdad por tin un miho maneho.

E enfoke principal mester bin riba e departamentonan oficial unda tin e director, unda cu e keho cu ta tende continuamente ta cu nan ta bira director di otro partido y no por tin mas confianza den dje. Mester tene na cuenta cu si e departamento ta traha bon esey ta desaroya cu e maneho surpasa e partido anterior y cu ta bin cu cierto cambio di accento pero no cu un cambio total.

Pa ultimo como Gobierno mester hiba un maneho cu por ta confiabel pa tur hende pa por sa cua ta e maneho cu ta bayendo. Specialmente na Aruba unda cu no tin diferencia den ideologia manera na Hulanda of Inglatera, etc unda cu partidonan mas social y grupo di empresanan. No tin esey na Aruba. No ta wak pakico un gobernacion mester diferencia asina tanto for di otro cu mester yena bo gabinete cu tanto coordinador cu en realidad ta haciendo trabou di un Ministerio.

