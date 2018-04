Gastonan di gobierno a aumenta cu 22 miyon florin

Diamars tabata e ultimo dia cu a trata presupuesto 2018 y Parlamento a ricibi e di 4 nota di cambio for di gobierno. Den e nota aki gobierno a aumenta nan gasto cu 22 miyon florin y ta compensa esaki cu entradanan incidental di companianan estatal manera Utilities, SETAR y RDA.

Durante e ultimo lunanan di campaña, a critica e gobierno anterior cu tabata alcansa e normanan door di entradanan incidental y e Fraccion AVP ta mira cu esaki ta sigui sosode. El a señala cu financia publico ta un materia hopi complica y hopi compleho, pero tambe ta rekeri hopi esfuerso di hopi departamento, hopi ministerio y di instancianan di gobierno pa loke ta trata nan contribucion e caha di gobierno. E fraccion di AVP remarca su cu awor RDA por cuminsa paga bek, mientras cu na final di aña pasa lo no tabata por pa motibo di e tardansa den e rehabilitacion di e refineria. E parlamentario a enfatisa un biaha mas cu e entradanan cu a wordo presupuesta pa drenta di RDA ta regarda e settlement cu Valero y no ta trata aki di sumanan cu CITGO lo mester paga.

Aworaki tin un presupuesto incompleto den e banda di entradanan. E presupuesto ta garantisa cu e aumento di BBO y BAZV ta inclui, sinembargo e no ta tene cuenta cu e pakete di compensacion. Minister di Finansa no a presenta e cuadro financiero cuanto esaki lo costa. Gobierno a priminti e.o. un reduccion riba e prima di AZV p’e pensionadonan, esaki ta un gasto di mas o menos 20 miyon florin, aumento di reparatietoeslag cu 25 florin y mas incentivonan fiscal Tur esaki ta yega na sumanan cuantioso y tin un repercusion basta serio pa finansas publico, asina Parlamentario Arends ta señala. No a tene cuenta cu esaki ni den presupuesto 2018, pero tampoco den cuadro financiero p’e añanan cu ta bin.

Fraccion di AVP a ripara cu gobierno a uza un pronostico economico hopi abou di 1%, pero Minister di Finansa a contesta cu Banco Central por tene cuenta cu un crecemento economico di 2.7% di GDP. Esaki ta nifica cu por tin entradanan adicional pa gobierno na rais di actividadnan economico, cual ta e “meevallers”. Fraccion AVP a presenta un mocion y Parlamentario Arends a urgi gobierno pa aloca 100% di esakinan directamente pa reduccion di deficit. Gobierno, sosteni pa fraccion di MEP a indica cu lo aloca 50% di esaki pa reduccion di deficit y ta aloca e otro 50% pa maneho. Esaki ta ensera cu lo uza solamente un parti pa reduci e deficit y e otro parti ta pa maneho nobo of maneho cu no ta presupuesta y ya caba gobierno ta premira cu nan lo mester di dje. Cu e presupuesto aki na un norma di 3% ta extende e caminda pa un presupuesto balansa como uno real di e debe cu tin.

