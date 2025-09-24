Entrante e siman aki empresarionan di Companianan Mediano y Chikito (companianan MKB) na Aruba, Corsou y Sint Maarten por haci uzo di e garantia di credito MKB Aruba, Corsou y Sint Maarten (BMKB ACS). E ta brinda empresarionan MKB den e tres paisnan Caribense miho acceso na capital, ofreciendo garantia adicional na institucionnan financiero ora di suministra fiansa.

E areglo ta basa riba e areglo di BMKB Hulandes cu ministerio di Asuntonan Interno y Relacionnan den Reino a haci posibel. E areglo ta contribui na fortificacion di e clima empresarial den e parti Caribense di Reino.

E por brinda particularmente solucion pa empresarionan cu no ta dispone di suficiente propiedad, (‘onderpand’) pa por haya fiansa. E areglo ta reduci e barera pa empresarionan inverti y ta contribui asina na desaroyo economico na Aruba, Corsou y Sint Maarten. E areglo ta na disposicion te 1 di juli 2027 pa companianan MKB te 250 (fte) trahado.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ta ehecuta BMKB ACS.

Por haya tur informacion tocante e areglo riba: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/bmkb-acs