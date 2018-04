Garante ta keda responsabel di Venezolano cu keda ilegal riba nos isla

Antes nan tabata tin creditcard Venezolano, autorisa pa gobierno di Venezolano y pa esey, como prueba, nan tabata bay cu e Venezolano na e ATM, cu a resulta cu nan no por a lanta e placa aki tampoco. Sr. Gerald Fingal ta splica di e proceso aki.

Venezolanonan cu tin creditcard di Bank of America, ABN Amro cu no ta un banco Venezolano, si ta wordo acepta, contal cu nan tin fondo. Lo keda poco streng pa e grupo di Venezuela, esaki no a cambia. Nan ta keda un nacionalidad di risico pa nos pais.

Sr. Fingal di IASA a haci un suplica pa no duna e ilegalnan aki trabao. Si no tin hende cu ta duna nan beneficio, nan no ta bin. No haci posibel e trabao illegal. Si nan wordo gara y e dunado di trabao, tambe ta bay bin den aanmerking pa un boet halto.

Personanan natural, cu para garantia, nan tambe ta para responsabel pa dunanan boet. Ora di para garantia, esaki ta un situacion serio.

Cualkier cos cu pasa e garante, esun cu a para garantia ta core cu tur e gastonan. Unabes bo para garantia pa un hende, e ta cay bou di bo responsabilidad. Si e persona no a sali na tempo, e ta keda bou di garantia di esun cu a para garantia. Si Guarda Nos Costa gara un persona y e wordo gara na un otro adres, e garante ta bay core cu tur e gastonan di deportacion.

Comments

comments