Pa sigui cu e desaroyamento di nos negoshi, nos ta anuncia cu nos a haci cambio di nomber di nos compania. GCA Auto Sales N.V. ta conoci pa haci negoshi bou nomber di Garage Cordia Aruba, situa na Camacuri 8, Oranjestad, pero ta continua su negoshi como Toyota Aruba.

Adicional di e cambio di nomber, tambe tin un cambio di gerencia y propietario. Sr. Hans Schnog a retira y sr. Frank Dennert a tuma over e posicion como director nobo di Toyota Aruba y ta e propietario di GCA Holding N.V. E cambionan aki ta efectivo desde prome di juli 2023.

Sr. Dennert ta trahando cu e compania desde 2014 como e chief operations officer (COO). Den 2003 el a ricibi su MBA despues di a gradua for di Florida International University y e tin amplio experiencia den business economics y banking. E cambionan aki ta permiti nos pa continua cu e direccion fuerte di crecemento cu sr. Dennert a cuminsa implementa.

E cambio di nomber ta permiti nos mehora nos servicio y tambe pa brinda boso cu un alcance di servicio mas amplio, cu awo ta wordo asocia bou di e nomber nobo di compania. E marca Toyota ta para pa mehoracion, balor garantisa, siguridad y calidad na unda sea cu bo aventuranan ta hiba bo. E vision di Toyota ta pa crea mobilidad pa un y tur. Esaki lo ta enforca cu nos slogan nobo: “All that moves you!”

Toyota ta un di e negoshinan mas conoci y exitoso na mundo, cu ta traha auto cu truck na 28 diferente pais y ta bende su vehiculonan riba mas cu 170 mercado rond mundo.

E cambio di nomber lo no afecta nos servicio ni producto, pero si e cambio lo refleha den e manera cu e compania ta wordo promove y documenta. Nos calidad, compromiso y profesionalismo den e industria, segun e Toyota way, lo continua di mehora.

TOCANTE GCA AUTO SALES N.V.:

GCA a habri su portanan na juli 1965 den Caya Betico Croes cu un suministro di 10-auto y di algun mil dollar den parts. Desde e tempo ey, GCA a bende mas cu 50.000 auto cu miyones di parts den stock. E compania a crece rapidamente y den e añanan e compania su planta a expande tripel. Desde su establecimento te den su añanan 70, sr. Herbert Schnog a dirigi e compania completamento su so. Na aña 1976, sr. Herbert Schnog a retira di e compania y a pasa esaki pa su yiu homber sr. Hans Schnog. Dia 17 di juli 2005, exactamente 40 aña

despues cu e compania a habri su portanan, GCA Auto Sales N.V. a introduci su establecimento nobo na Camacuri. Sr. Hans Schnog a dirigi e compania pa un total di 47 aña.

TOCANTE TOYOTA:

Toyota Motor Corporation (miho conoci como Toyota) ta un empresa Hapones multinacional cu ta fabrica auto situa na Toyota City, Aichi, Hapon. E ta funda door di Kiichiro Toyoda y a wordo incorpora na 28 di augustus 1937. Toyota ta un di e empresanan mas conoci y exitoso na mundo, fabricando auto y truck na 28 pais pa bende na mas cu 170 mercado rond di mundo. Desde su fundacion, Toyota a uza su guia principal pa produci vehiculo confiabel hunto cu e desaroyo sostenibel di sociedad pa medio di empleo innovativo y cu un calidad halto di producto y servicio. Toyota lo lidera e caminda p’e futuro di mobilisacion, enrikeciendo bida rond di mundo den e forma mas sigur y responsabel pa e transportacion di hende. Cu un compromiso pa calidad, innovacion constante y respet pa e planeta, e obhetivo ta pa surpasa tur expectativa y ta recompensa cu un sonrisa.

TOYOTA ARUBA:

E compania lo sigui opera den su acuerdo actual. Nos localidad y number di contacto ta keda mescos cu excepcion di nos email domain cu lo bira @toyotaaruba.com. Di nos profundo curason, GCA Auto Sales N.V. kier extende gradicimento na tur cliente cu a sostene nos compania continuamente y lo desea pa bo persona keda un cliente valioso manera semper. Pa revisa e ultimo liña di vehiculo di Toyota, bishita www.toyotaaruba.com pa mas informacion.