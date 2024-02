Garage Centraal ta orguyoso pa anuncia su logronan remarcabel na e Conferencia Regional di ISUZU 2024 cu a tuma lugar na Corsou, unda e dealer di auto a ricibi un impresionante variedad di premio prestigioso, consolidando su posicion como lider den e industria automotriz pa loke ta trata Commercial Trucks, Pickups y SUV’s.



E Conferencia Regional anual di ISUZU ta sirbi como plataforma pa reconoce resultadonan sobresaliente y innovacion den e red di dealers di ISUZU den e region. E aña aki, e compromiso di Garage Centraal pa excelencia i dedicacion na satisfaccion di cliente a keda debidamente reconoci, cu un total di cuater premio distingui; premionan logra pa Garage Centraal na e Conferencia Regional di ISUZU 2024 ta inclui:Volume Up Achievement Award: Unda a reconoce e aumento significante den volumen di benta di e dealer, reflehando su capacidad pa stimula crecemento di e market share di riba Aruba.Outstanding Sales Performance and Highest Sales Record: Unda a reconoce e desempeño excepcional di Garage Centraal den benta durante e aña 2023, unda a logra gana varios adkisicion pa diferente ISUZU Pickups y Trucks.Regional After Sales Award: Resaltando e excelencia di e dealer den e servicio di post benta, cu enfasis pa brinda e mihor sosten y asistencia na su cliente nan durante e fase importante aki.Parts Sales Increase Achievement Award: Aki Garage Centraal a sa di tin un crecemento substancial den loke ta trata pieza nan di ISUZU. Asina aki demostrando su efectividad den satisface e necesidad di cliente y sigura un cadena di suministro robusto.

E premionan aki no solamente ta subraya e liderazgo di Garage Centraal den e industria, pero tambe ta sirbi como un testament di su compromiso incansabel pa entrega excelencia den tur fase di su operacion y bida di e vehiculo.

Carlos Orman, Director Tecnico Operacional, a expresa su gratitud, mencionando, “E premionan aki ta un testament di e trabou duro y dedicacion di nos team. Nos ta honra pa e reconocemento di nos exito y keda comprometi pa supera expectativa di nos cliente nan.”

Tony Hartman, Director di Benta, a añadi, “Nos ta sigura cu e premio nan aki ta refleha riba e formula di exito di nos team ora di benta di un vehiculo. Nos a keda hopi contento di ricibi reconocementonan prestigioso manera esakinan cu ta motiva nos pa sigui entrega servicio excepcional na nos cliente nan valioso.”

Garage Centraal ta extende su gratitud na e marca ISUZU pa e reconocemento cu ta demostra e dedicacion pa brinda e mihor solucion Automotriz na nos clientenan na Aruba.

Tocante e marca ISUZU:

E marka ISUZU ta conoci no solamente pa su durabilidad, confiansa i desempeño superior, pero tambe pa su distincion como e fabricante di motor Diesel mas bieu na mundo. Cu un historia rico y herencia den tecnologia Diesel, ISUZU ta un simbolo di calidad y innovacion den e industria automotriz.