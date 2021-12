Pa mas di 30 aña, Lions Clubs mundialmente ta organisa Peace Poster contest unda anualmente rond 600 mil hoben entre 11 y 13 anja ta haya e oportunidad di expresa nan vision riba Paz por medio di arte y creatividad.

E anja aki pa prome biaha Aruba One Happy Island Lions Club tambe a organisa e competencia di arte aki na Aruba. E tema di e aña aki tabata ” We Are All Connected” E pintura ganador a participa na Miami, Florida hunto cu e ganadornan di otro Lions Clubs.

Nos ta hopi contento cu e interes demostra door di e scolnan basico pa participa na e evento aki.

E ganadornan di aña 2021 recientemente a ricibi nan premio durante un evento pa nos muchanan organisa pa Aruba One Happy Island Lions club.

Como ganador di e prome Aruba One Happy Island Lions Club Peace Poster contest a keda:

Mali Baroud

Scol Basico Washington

klas 6B

2do lugar

Isabella Tjou-Tam-Sin

School Reina Beatrix

klas 6A

3er lugar

Rose-Elaine

School Reina Beatrix

klas 6A

Aruba One Happy Island Lions Club kier a gradici tur scol cu a participa, huradonan Audrey Curiel, Andrew Curiel, Yelsomine Quilotte y Fl.Lion Judith Werleman. Tambe un danki special na Dunkin Donuts pa a contribui cu premio.

Otro aña sigur lo bolbe organisa e tremendo concurso aki.

