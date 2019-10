Ganadornan di rifa di Facultad di Arte y Ciencia, Universidad di Aruba

Diaranson 2 di October 2019 a saca e ganadornan di e rifa di Facultad di Arte y Ciencia (FAS) na Universidad di Aruba (UA). E meta di e rifa ta pa studiantenan financia un biahe estudiantil y paga na ticket, estadia y transporte. Pa logra esaki a busca premionan di comerciante local y a bende un rifa cu 29 premio. E studiantenan di Social Work & Development (SW&D) ta biaha pa Costa Rica y e studiantenan di Organization, Governance, and Management (OGM) cu ayudo di entro otro Minister Plenipotenciario Joselin Croes na Embahada Hulandes ta bay Washington DC. E meta di e biahenan aki ta pa stimula e studiantenan pa aspira pa sigui studia (pa un Masters), pa nan haya experiencia internacional y amplia nan perspectiva teoretico. E prome premio a bay pa Gamma IT Solutions cu a gana cu number 03599. Na di dos luga a gana Mayto van der Linde cu number 02829 y na di tres luga a sali S. Arends cu number 03168. E otro ganadornan ta riba e pagina di Facebook di OGM: ‘’University of Aruba: Organization Governance and Management – OGM ‘’y SW&D: University of Aruba – Social Work & Development. E docentenan y studiantenan ta gradici tur persona y compania cu a contribui por medio di donacion, premio pa rifa of cu a cumpra rifa. Pabien ta bay na tur ganador. Por busca e premionan otro siman Diahuebs 10 di October 2019 pa 4or di atardi den Aula di Universidad di Aruba. Por fabor bin reclama premio cu e ticket ganador y cu un identificacion valido. Ganadornan di rifa di Facultad di Arte y Sciencia: 29) V. Statia Wayaca # 107 07627, 28) O. A. Jansen Hooiber kavel # 8 00313, 27) PMEC NV 00743, 26) Marwina Richardson 01537, 25) Analia Naar St. Cruz # 364-J 14292, 24) Juelaima Henriquez 00300, 23) CMB 07344, 22) Century Collections LG Smith Blv # 48 05516, 21) Ruth Varela 14679, 20) Marc Kranwinkel Jaburari # 26 C 03817, 19) Marietje Printing Gasparito 10 c 13363, 18) Rachel Flores Paraguana # 8F 10675, 17) Anonimo 06378, 16) Jhon Lopez Seroe Janchi # 188 05974, 15) Yesseline de Kort Weg Rooi Congo #30A 01736, 14) No por lesa e nomber Madiki # 111A 08025, 13) Palmera Quality Products NV LG Smith Blv # 140 14404, 12) Krozendijk Pest (Control) 04987, 11) Karina R. Rojas Torricellistraat # 17 08769, 10) Marisol de Mey Koyari # 4B 11187, 9) Robby Hart Mondanja # 13 G 13187, 8) Joshua Croes Savaneta 128 14921, 7) Anonimo 14654, 6) Mireilla Kock Piedra Plat # 71B 11773, 5) Croes Accounting & Tax Consultants Emanstraat # 122 04903, 4) Boogaard Assurantiën 12834, 3) S. Arends 03168, 2) Mayto van der Linde Boegoerie # 34C 02829, 1) Gamma IT Solutions Beatrixstraat # 41 03599.

