Aruba Caiso & Soca Monarch 2023 un biaha mas tabata un gran exito. Stichting Musica ta elogia e esfuerzo cu cada participante ta haci pa por forma parti di e festival. Nos artista, banda y musiconan tin e rol di mas grandi y ta e curason di e festival y pa e motibo aki e organisacion semper a cumpli cu e pago di premio na e ganadornan di Aruba Caiso & Soca Monarch prome cu e temporada carnavalesco culmina.

Riba diaranson, 15 di februari 2023, Stichting Musica a entrega un total di Awg. 64.700 na premio na e monarcanan di e festival. E entrega di premio a tuma lugar na Balashi Beer Garden den un ambiente ameno y banda di e musiconan ganador, a conta cu presencia di miembronan di prensa y e diferente partners y colaboradornan di festival cu a extende palabranan caluroso na e ganadornan y tur participante di e festival. Un festival cu ta wordo considera sumamente importante pa cultura di Aruba.

E ganadornan di Aruba Caiso & Soca Monarch 2023:

CATEGORIA: CAISO

CAISO KING (GANADOR):

Cantante: “Galloway”

Titulo: “Never Give Up”

Nomber oficial: Carl Roosberg

Composicion: Carl Roosberg Sr.

Areglo: Samuel Jack

Banda: Tsunami

Di dos lugar:

Cantante: “Easy B”

Titulo: “LISIA” (Life Is Sweet In Aruba)

Nomber oficial: Bradley Vesprey

Composicion: Carl Roosberg Sr.

Areglo: Samuel Jack

Banda: Tsunami

Di tres lugar:

Cantante: “The Commissioner”

Titulo: There Is No Turning Back

Nomber oficial: Adolfo Richardson

Composicion: Adolfo Richardson

Areglo: Adolfo Richardson

Banda: N Fuzion

Di cuater lugar:

Cantante: “Mighty Tattoo”

Titulo: I Had Enough

Nomber oficial: Richard Quant

Composicion: Richard Quant

Areglo: Markkeys Maduro

Banda: Zeta Band

Di cinco lugar:

Cantante: “King Chicho”

Titulo: Different Culture

Nomber oficial: Roland Kock

Composicion: Roland Kock

Areglo: Markkeys Maduro

Banda: Musical Time

CATEGORIA: SOCA

SOCA KING (GANADOR):

Cantante: “Casper”

Titulo: “Feelin Good, Feelin Nice”

Nomber oficial: Jair Dijkhof

Composicion: Sound and More

Areglo: Sound and More

Banda: Sound and More

Di dos lugar:

Cantante: “Easy B”

Titulo: “MMP” Mass Must Play

Nomber oficial: Bradley Vesprey

Composicion: Bradley Vesprey

Areglo: Hendry Tromp

Banda: Tsunami

Di tres lugar:

Cantante: “Daddy Bass”

Titulo: Bacchanal Again

Nomber oficial: Randolph Berry

Composicion: Randolph Berry

Areglo: Hendry Tromp

Banda: Tsunami

Di cuater lugar:

Cantante: “Blacky”

Titulo: Ah Feeling

Nomber oficial: Mervin Baptiste

Composicion: Ashrock Gario / Wilfred Gario / Merving Baptiste

Areglo: Markkeys Maduro / Wilfred Gario

Banda: Groove Masters

Di cinco lugar:

Cantante: “Galloway”

Titulo: Oxygen

Nomber oficial: Carl Roosberg

Composicion: Carl Roosberg

Areglo: Wayne Spanner

Banda: Tsunami

PREMIONAN ADICIONAL

Best Costume:

“Galloway” – Carl Roosberg

Best Dressed Band:

Buleria

Rookie of the Year:

“Casper” – Jair Dijkhof

Tur banda y cantante cu a cualifica pa e anochi final di Aruba Caiso & Soca Monarch 2023 tambe a ricibi nan premio y riba dialuna, 20 di februari 2023, Stichting Musica lo anuncia e ganador di “Band of the Year”. Un incentiva di 5000 florin pa e banda cu mas a aporta na Carnival 69. E resultado lo wordo publica riba e Facebook page di Sticting Musica y tambe lo wordo anuncia na prensa en general pa 3’or di atardi.

Durante di e anochi e president di Stichting Musica, Edwina Werleman, a anuncia cu e inscripcion pa Aruba Caiso & Soca Monarch 2024 lo habri riba diadomingo, dia 16 di April 2023. Esaki tambe lo ta e fecha di e prome reunion cu tur Band Leaders, relata na Aruba Caiso & Soca Monarch 2024. Tambe a divulga, cu e Prefinals di Aruba Caiso & Soca Monarch 2024 lo tuma lugar na luna di oktober 2023. E

organisacion ta premira 4 anochi di Prefinals, mirando e entusiasmo cu ya ta reinando pa Aruba Caiso & Soca Monarch 2024. E anochi final pa e Caiso Monarch lo tuma lugar riba 19 di januari 2024 y e Super Saturday Soca Monarch lo ta riba dia 20 di januari 2024.

Stichting Musica ta convenci cu e formula nobo, cu prefinals tumando lugar di antemano, ta uno positivo y cu por a mira su frutonan den e forma cu e produccionnan a biba den pueblo for di comienso di 2023, desde e prome parada di Carnaval. Varios artista a uza e oportunidad pa graba nan cancion profesionalmente y lansa videoclips. Stichting Musica kier sigi apoya e esfuerzo di nos artistanan local y y brinda e espacio necesario pa cada produccion cu participa na Aruba Caiso & Soca Monarch 2024 por briya y ricibi e atencion cu e merece.

Stichting Musica ta gradici tur patrosinador y colaborador cu a haci Aruba Caiso & Soca 2023 un realidad. En particular e branding partner di e festival, Setar N.V., cu semper tey pa respalda nos cultura y ta habri pa inovacion cu ta na bienestar di nos artistanan local. Tambe danki na Ban Serio, un iniciativa di Aruba Tourism Authority, na Aruba Bank, na Aruba Airport Authority, na Balashi Brewery, na e iniciativa Trash2Cash y e Fixi App, na Telearuba, Elite Productions & Entertainment, Thunder & Lighting y King Ocean.

Por ultimo, e organisacion no por keda sin menciona y gradici instancianan manera SMAC, KPA, DIP, DTI, DOW, Brandweer Aruba, IMSAN, EMS, e Security Team y e Accounting Team di Plus Accountants. Tambe e team completo di Stichting Musica y su boluntarionan, e stage team bow encargo di Francie Celaire, cuerpo di hurado y IT’ers bow di encargo di John Hassell y tur medio di prensa y radio emisora, specialmente esnan cu a transmiti e anochi final di e festival.

Esnan cu mas merece e aplauso y gratitud pa haci Aruba Caiso & Soca Monarch 2023 inolvidabel, ta e propio musiconan y fanaticada cu a carga e festival den gran forma. E festival aki ta di Aruba y Stichting Musica ta desea pa un y tur goza di e ultimo siman di Carnaval estilo “Feelin Good, Feelin Nice”.