Aruba Marriott Resort ta orguyoso y contento di informa e pueblo di Aruba cu den e weekend binidero di Mei 31 y Juni 01, 2024, Mercát lo ta presentando dos anochi di excelencia culinario conhuntamente cu Chef Charbel Hayek, e ganador di e di 5 temporada di “Top Chef, Middle East”, un programa mundialmente conoci y cu a estrena na Bravo TV y tambe Netflix.

Charbel Hayek, kende ta hopi conosi den e mundo culinario ta e chef ehecutivo di “Ladyhawk”, un restaurant cu cushina Oriente Mediteraneo, situa na Los Angeles, mihor conoci pa nan sabornan Griego moderno cu un mescla di sabornan tradicional. Na banda di ta dirigi e restaurant famoso aki, Charbel ta e autor di “Lemon & Garlic”, un buki di cushina cu ta destaca e chef su biahenan den Mediteraneo y su pasion pa e sabornan di su pais y esnan den e Oriente Mediteraneo.

Durante e prome anochi na Mercát, Aruba Marriott Resort su restaurant Mediteraneo, conosi pa su sabornan unico, ambiente fresco, y bebidanan di gran sabor, Chef Charbel lo presenta un cena di 6 plato, acompaña pa biñanan di entre otro Spaña y Francia. E anochi aki lo trece cun’e presentacion di cada un di e platonan pa Chef Charbel mes, introduciendo su inspiracion y filosofia culinario cu tur presente.

Pa e di dos anochi na Mercát, huespednan por spera un fusion di excelencia culinario caminda chef Charbel lo trece sabornan di ambos e Oriente Mediteraneo conhuntamente cu esnan internacional durante e cena di 4 plato cu e posibilidad di complimenta esaki cu biñanan specialmente selecta pa e anochi.

Bin celebra bida hunto cu nos na Mercát y ta parti di un oportunidad y evento exclusivo cu un chef renombra, scucha mas di su storia, conose sabornan nobo, y mas cu claro disfruta di un anochi unico yena cu ambiente. Reserva awe mes door di tuma contacto cu nos na [email protected] of yama nos libremente na 520-6648.

Mas di e Restaurantnan di Aruba Marriott:

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino ta conta cu 10 restaurant y bar, entre otro e famoso Ruth’s Chris Steak House, conosi pa nan ‘USDA Prime Beef’, Atardi, e hotel su restaurant riba beach, conosi pa seafood fresco y musica den bibo tur anochi. Na banda di esaki, e hotel ta conta cu su restaurant di mas nobo, Mercát cu un tema Mediteraneo, sirbiendo ‘breakfast buffet’ di Dialuna pa Diasabra, lunch A La Carte, y dinner A La Carte. Starbucks cu ta situa den e hotel su lobby ta e lugar perfecto pa bo koffie, bolo, of pastechi, mientras Gelato & Co. ta e lugar cu bo mester ta pa sabornan unico y fresco di gelato. Nos no por laga afo The Lobby, e hotel su lobby bar cu ta conosi pa su sushi y sashimi como tambe cocktails moderno manera nos famoso ‘Smoking Old Fashioned’.