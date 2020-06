Ganador di ‘Shake To Win’ cu Digicel a ricibi premio di $5000

Recientemente Digicel a haci entrega di otro premio efectivo na balor di $5000. Esaki ta prome biaha cu e premio ta cay na Aruba. Den pasado ya caba tabata tin 2 ganador caba na Boneiro. Sra, Filomena Loefstop a bira e feliz ganador di $5000 cash y ta splica cu e ta sumamente contento. “Tur diasabra mi ta shake mi telefon cu speranza di un dia por gana y asina a sosode tambe! Mi a cay den shock ora mi a haña e yamada di Digicel pa confirma mi premio! Mi ta masha agradecido.” Thaina Maduro di Digicel ta indica cu ‘Shake To Win’ a resultá masha exitoso na Aruba y ta invita tur cliente di Digicel pa Shake To Win tur diasabra cu chance di gana tremendo premio, entre otro 5,000 dollar.”

Con Abo ta gana cu ‘Shake To Win’?

Gana premio tur dia, y semanalmente riba diasabra por ‘Shake To Win’ pa e premio regional di $5000 cash. Descarga MyDigicel App of actualise riba bo telefon y unabez esey ta haci bo tin chance di GANA premio tur dia! Activa un LTE Prepaid Bundle of un LTE Data Plan di 3 dia of mas via di MyDigicel app y GANA premionan espectacular! Click e ‘smiley face’ berde na man drechi di e pantaya y ‘shake’ bo telefon cu chance di gana premio. Like y share e pagina di Facebook di Digicel www.facebook.com/DigicelAruba of bishita nos website www.digicelaruba.com pa keda informa di tur condicionan aplicabel den e campaña aki.

