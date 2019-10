Ganador di rifa Mustang Sport Boys, Anthony Alders a gana su ford figo 2020

Algun luna pasa, e grupo di Mustang Sport Boys a reuni pa hunto nan plania un proyecto, cu lo duna bek na comunidad den diferente aspecto. For di reunión aki, a sali e idea pa hasi un rifa di diferente premio, en total 6, ya ta duna no solamente un persona e oportunidad pa gana un premio, sino mas.

E rifa a bai man den man cu un carshow, cual a tuma lugar diasabra anochi riba Linear Park. E respaldo cu Mustang Sport Boys a ricibi desde cu a cuminsa cu e preparación tabata sublime. For di voluntarionan te cu comercio, kendenan no a duda pa juda cu e evento aki.

Ayera nochi por a presencia e resultado di un grupo di persona, cu a traha hunto, pa algun siman. Un evento caminda e rifa tabata sold out, un linear park completamente yen. E parti musical no a keda afor, y a conta cu Rincon Boys, DJ Vibes, Nutzbeatz, Buleria, Vallenato Plus y a clausura cu Tsunami.

Den presencia di e miembronan di Mustang Sport Boys, Notaris Yarzagaray, Christina y Ruben Yrausquin como representantenan di e marca Ford y Directora di Casa Cuna, Sra. Renate van Dongen a bai over na sacamento di e ganador di e diferente premio nan. Aki e ganadornan:

Premio 6: Certificado di SuperFood na un balor di Awg. 750, # 2368, ganador Gino George / Premio 5: Smart TV di Sams, # 2861, ganador Elvis Geerman / Premio 4: Weekend Stay na Hilton Aruba, # 0291: Lars Stolk / Premio 3: Weekend Stay Marriott Aruba Surf Club, # 1215, ganador John Croeze / Premio 2: Trip pa Miami pa 2 persona, # 2881, ganador M. Paesch y por ultimo, e premio grandi, cual ta un Ford Figo 2020 a keda gana pa e # 3263, bow nomber di Anthony Alders. Mes ora a tuma contacto cu e ganador y esaki a jega Linear Park pa asina e pora a drenta su auto nobo nobo. Anthony a dirigi su mes na e publico y por a tuma nota despues riba su FB page, caminda e ta bisa: :Hasi bon y bon ta bin pa bo.”

Tur ganador lo wordo jama dialuna pa asina por coordina entrega di cada premio, cual lo tuma lugar e siman aki ainda. Sigur Mustang Sport Boys kier a gradici Yrausquin, miembronan di Mustang Sport Boys, Marriot Aruba Surf Club, Sams, Hilton Aruba, Superfood Plaza, Bohama Aruba NV, Elite Productions, Magic FM, Rincon Boys, Vallenato Plus, CERD, Rode Kruis Aruba, Meteoro, Talk of The Town, DJ Vibes, Nutzbeatz, Aisette Rivera, Erin Croes y Zen Design pa nan contribucion pa cu e evento aki. Keda pendiente pa e siguiente projecto di Mustang Sport Boys.

Comments

comments