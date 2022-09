Willemstad: Ya den transcurso di siman pasa, e rumornan tawata insistente cu BURNA BOY lo presenta na Curacao. E cantante nigeriano, Ganado di Grammy ta den top di su popularidad.

Sigur despues di su ultimo album titular”LOVE, DAMINI”. Damini Ebunoluwa Ogulu, BURNA BOY, a kaba di finalisa un tour sumamente exitoso na Estados Unidos. Despues di a tour ciudad nan manera Detroit, Atlanta, Minneapolis, Houston, Boston I mas den juli ultimo, e organisacion Sun Plash ta confirma presentacion di BURNA BOY cu su banda na Curacao.

SI, e ta bai; BURNA BOY na Curacao !

Sun Splash, un organisacion cu ta produci diferente festival na Hulanda ta forma parti di e team pa presenta BURNA BOY na Curacao. MIentras ta pendiente pa un conferencia di prensa por adelanta cu Massive Productions ta e sound company cu lo ta encarga cu sonido efecto nan di lus I esenario den Curacao Festival Center na unda BURNA BOY lo presenta dia 28 di October proximo cantando su hit nan I cu su banda complete manera e la presenta den Madison Square Garden!

Nos ta invitabo pa keda pendiente pa mas informashon; den e ultimo dianan a hasi entrega di tur ticket na tur punto di benta I mester bisa cu e reaccion a surpasa tur nos espectativa. Pa tur cu ta biba aki na Aruba, por cumpra tickets via caribbeanticketshop.com

E artista actualmente ta gosando di un fama inmenso na Reino Uni (UK) y Hulanda, ademas e la bira e prome artista nigeriano den historia pa presenta den Madison Square Garden. Su album LOVE, DAMINI a ricibi unicamente bon comentario serca NEW YORK TIMES, y tur esaki mientras e ta ricibi alago serca diferente publicacion mas manera Rolling Stone Magazine, Billborad, Vulture, Variety y mas! LOVE, DAMINI ta conta cu presentacion di otro headliner manera JBalvin, Ed Sgeeran, I Popcaan. Pa tur esnan cu ta encanta cu cifranan di YouTube, actualmente BURNA BOY tin 3.17 bion followers y su track, graba na MAdison Square Garden “Last Last” tin mas o menos 1.641.430 views. E track “last Last” ta sigi crese den popularidad mientras e ta permanse riba puesto #1 di Billboard U.S. Afrobeat Songs ku mas di 93.5 Millon streams mundialmente te awe !