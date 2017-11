Ganadonan di Stellaris Casino a disfruta di un vakantie na Delaware

Den luna di September ultimo Stellaris Casino tabatin un campaña pa su miembronan, unda cu lo a saca e miho scorenan den slot players. Tabatin un total di 20 ganado y nan premio ta un bishita pa Dover Downs na Delaware. Dover Downs ta masha popular pa su racetrack di Nascar y horse race tracks.

Pa por a disfruta den e campaña aki, den luna di september e slot players mester a participa den e torneo di slot machine. Aki nan mester a competi pa mira kendenan lo a haya e puntonan mas halto pa asina cualifica pa participa tur dialuna durante 4 siman. Pa 4 siman consecutivo Stellaris Casino a saca 5 ganado y e competencia pa e score mas halto tabata inclui emocionnan halto y grito di apoyo. A registra tur esunnan cu tabata cualifica e score den sistema di Stellaris Casino. Despues cu e campaña a termina, a saca e top 5 score pa identifica e ganadonan. Stellaris Casino lo continua pa duna mas balor na su hungadonan, y un bes mas ta demostra cu cada hungado ta un ganado na Stellaris Casino.

Keda pendiente pa mas promocionnan cu lo continua di sorprende y atrae dia tras dia mas hungado.

E ganadonan a gana un trip pa 2 persona y den dje tabata inclui estadia completamente paga na Dover Downs Hotel & Casino. Tambe nan a ricibi casino credit pa purba nan suerte den e casino. Den e pakete tambe tabatin inclui e daily buffet. Yazira Javois-Feliciana, Dir of Marketing & Slot Performance y mas otro miembro di e casino a compaña e grupo, pa sigura un miho atencion ainda na Dover Downs.

Na aeropuerto e grupo aki a ricibi un servicio excepcional for di e empleadonan di First Class Experience, kendenan a yuda e ganadonan di Stellaris Casino pa check in. Tambe a hiba e ganadonan den e area di VIP Room, unda cu nan por a sinta warda riba nan vuelo disfrutando di “amenities”. E ganadonan a disfruta di e servicio cu nan a ricibi y tabata contento cu nan premio.

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a habri na aña 1995 y ta e casino mas grandi riba nos isla. E ta conta cu mas di 160 empleado, cu ta maneha 24 wega di mesa y mas di 400 slot machines. E weganan mas popular riba mesa ta Craps, Black Jack, Three Card Poker y Roulette, mientras cu e mashinnan mas uza ta esunnan di e sistema 3D y e “mystery Progressive Jackpots”.

Stellaris Casino ta conta cu entretenimento bibo, diadomingo pa diaranson di 9:00pm pa 1:00am cu DJ Cross, diahuebs pa diasabra di 9:00pm pa 1:00am cu diferente banda. Stellaris Casino tin Bingo tur diahuebs, diasabra y diadomingo pa 1:00pm, cu 5 Progressivo inclui completamente gratis.

E casino ta habri 24 ora pa dia pa weganan di mashin mientras cu weganan di mesa ta cuminsa pa 2:00pm te cu 4:00am.

Na tur, e famia di Marriott Aruba ta consisti di mas o menos 1100 empleado den servicio directo y 400 empleado trahando via otro companianan den e compleho di hotelnan. E compleho di Marriott Aruba ta esun di mas grandi den henter Caribe, tanto den cantidad di camber como den cantidad di empleado.