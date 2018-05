Ganadonan di Heineken Champions League a yega pa nan Starnight Experience

Romar Trading hunto cu Heineken un biaha mas tabata tin nan campaña di Champions League caminda cu’n delegacion a sali pa Spaña pa presencia e partido entre Real Madrid y Bayern Munich. . E campaña tabata consisti di cumpra un caha den supermercado of bay na un bar participante, cumpra un cerbes y bo tabata tin chance di gana e campaña.

Diadomingo e delegacion a sali pa sali pa Madrid pa nan Heineken Starnight Experience. Dialuna e team a yega Madrid. Tur clase di exito na e team y keda pendiente pa share the drama moments, brought to you only by Heineken.

