Desde aña 2019 e muchanan di scol basico y desde aña 2020 e muchanan di scol preparatorio, ta wordo inclui den e concursonan cu Gabinete Wever-Croes ta lansa, cu tin como meta pa sigui conscientisa comunidad, specialmente nos muchanan cu nan mascota merece hopi amor y bon cuido.

Despues di un exitoso Concurso di Pintamento pa scol basico cu a culmina na october, caminda 1222 alumno di scol basico a participa y despues cu colega Minister di Naturalesa Sr. Ursell Arends a entrega e proyecto na e mandatario di Enseñansa, a lansa e Concurso di Kleur pa scol preparatorio, unda cu 423 alumno a participa.

Na aña 2020 e tabata un Concurso di Pinta y Kleur pa e muchanan di scol preparatorio te cu klas 3 di scol basico. Na aña 2021 tabatin 2 concurso, un Concurso di Pintamento apart pa scol basico, lansa conhuntamente cu Post Aruba NV y un Concurso di Kleur apart pa scol preparatorio, lansa conhuntamente cu Purina. Pa e concurso di scol preparatorio mas cu 100 “kleuters” a participa. Aña pasa Gobierno di Aruba a bolbe haci un concurso combina di pinta & kleur pa muchanan di scol preparatorio te cu klas 6 di scol basico. E aña aki atrobe Gobierno di Aruba a haci 2 concurso apart, esun di scol basico ta tras di lomba y awe ta anuncia e ganadonan di e oncurso di scol preparatorio.

E pintura cu e muchanan mester a kleur ta un diseño di Sr. Armando Goedgedrag. Por mira un “oud Arubaans huisje”, un tiki di Aruba su naturalesa, un veterinaria cu 2 cacho, 1 pushi y 1 pisca rond di dje. Por mira tambe cu un di e cachonan recientemente a wordo opera door cu e tin su “cone” bisti pa e no por mishi cu su herida. Asina e muchanan ta siña tambe cu e ta masha normal pa laga sterilisa bo mascota; un manera super importante pa yuda controla e populacion di cacho na Aruba.



E 15 ganadonan ta: Amanda Maselis di Agnes Kleuterschool, Divina Rawlani di Mon Plaisir Kleuterschool, Mia Mae Effio di Princes Amalia Kleuterschool, Alizéy Kock, Liendra Roga y Sofia Alzate Palacio di Rayo Di Solo Kleuterschool, Elyssé Lacle, Paulina Padilla-Bustillo, Raimary Kock, Richlaine Rijke y Tiara Dijkhoff di Scol Preparatorio Nos Paraiso, Xiara Candanoza di Scol Preparatorio Washington, y Emma Villanueva, Felicity Padmonatpodo y Vikély Lispier di Trupial Kleuterschool.

Tur scol a wordo informa di e resultado di e concurso. Actualmente tin vakantie di Pasco y tur scol ta cera. Pues, na januari lo bolbe tuma contacto cu e scolnan pa informa e fecha di entrega di regalo pa e muchanan di e edad di 3, 4, 5 y 6 aña.

Minister Endy Croes ta gradici e 9 scolnan preparatorio inmensamente cu nan participacion den e concurso, cual ta Agnes Kleuter School, Imelda Kleuter School, Mon Plaisir Kleuter School, Princes Amalia Kleuter School, Rayo di Solo Kleuter School, SBXB Kleuter School, Scol Preparatorio Nos Paraiso, Scol Preparatorio Washington y Trupiaal Kleuter School.

Ademas di esaki, Minister Endy Croes ta gradici y ta felicita e comision cu a haci tur esaki posibel cu un total remarcabel di 1645 participante di scol basico y scol preparatorio durante 2023. Un exito total!

Si cuminsa inculca e amor pa mascota den nos muchanan, lo garantisa un bon trato y e cuido debido di un mascota door di su doño y tambe un escogencia responsabel si ta tuma un mascota si of no. Finalmente, Minister Endy Croes ta felicita e ganadonan y ta desea tur participante feliz dianan di fiesta.