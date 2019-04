Ganadonan Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp pa 2019

E hoben Ronan van Putten ta e ganado di Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp pa 2019. E lo ricibi su premio den forma di un Copa Rotativo diasabra 27 di april, dia di Rey, for di Gobernador di Aruba.

Na e ocasion aki lo entrega tambe tres premio di estimulo, Priscilla Quant, Zayna Maduro y Rebecca Jansen.

Ronan van Putten

Ronan ta un studiante na EPI pa ‘Sociaal Pedagogisch Medewerker’.

E ta practica diferente deporte y gusta bay cinema cu amigonan. Esakinan e ta haci pa mantene contacto, cera amistad y conoce hende mas tanto cu ta posibel.

Ronan van Putten ta miembro di Circle K di Colegio EPI y a ocupa e puesto di presidente tambe.

Di parti di Asociacion Trabou pa Hubentud Aruba y CEDE Aruba, Ronan a ricibi varios reconocemento pa su dedicacion na trabou boluntario den nos comunidad. Tambe el a participa na varios seminario ariba tereno di ‘Student Leadership’.

Den cuadro di proyectonan di Kiwanis Club, Ronan a participa na diferente proyecto social manera yuda recauda fondo pa Centro di Bario Tanki Lender, ‘Back to school project’, ‘Aruba Reef Care’, organisa dia di deporte pa clientenan di Sonrisa, Paseo cu muchanan di Casa Cuna, yuda verf Colegio Felipe B. Tromp. Ronan ta un boluntario pa Koningin Wilhelminafonds pa yuda recauda fondo pa yuda patientnan cu ta sufri di e malesa di cancer. Ronan ta un ehempel di un hoben di apenas 19 aña cu ta mustra interes pa yuda otro, participa den diferente proyecto pa socialisa y conoce otro personanan y cu un talento pa liderazgo.

Priscilla Quant

E hoben Priscilla Quant conoci pa su participacion den festivalnan di canto lo ricibi un premio di estimulo. Pero e tin un meta pa purba influencia chikito, hoben y adulto den su circulo cu den bida hende mester siña gana y perde. Exito so no ta importante. Nos mester sigui padilanti, apesar cu no tur ora cosnan ta sosode manera nos ta desea, ta e pensamento di Priscilla.

E tin 17 aña y ta un alumno di Colegio Arubano, V5 y den su tempo liber e ta bay les di canto, les di baile, les di piano y haci deporte di gymnasio.

Tur esakinan ta rekeri hopi disciplina. El a participa den festivalnan di canto di tumba, roadmarch, calypso, himno y bandera. E ta canta cu diferente banda musical y tambe cu mariachi.

Den su bario na Palm Beach el a yuda traha un parke berde pa e besindario pa stimula e habitantenan pa ta mas uni.

E ta forma parti di e coro di sra. Catherine Provence y nan ta canta na diferente luga manera Marinierskazerne, ‘Cas pa Marie’, etc.

Tambe Priscilla ta forma parti di redaccion di e corant ‘Amigoe op school’.

Rebecca Jansen

Un otro premio di estimulo pa aña 2019 lo bay pa Rebecca Jansen, un hoben di 14 aña di ciclo basico 2 na Colegio Arubano. Ya cu edad di nuebe aña el a cuminsa practica a e deporte di triathlon, esta ciclismo, coremento, landamento. Tambe e ta practica mountainbike. Na 2018 el a ricibi e premio di ‘Kids Female Athlete’ di Aruba Triathlon Association. Su disciplina ta den tur su training y competencia ta haci cu e ta gana sea e prome of segundo premio den tur competencia di su categoria.

Algun logro: na 2018 el a bira campeon mucha muhe bou diescinco aña di ‘Aruba National Championship 1 km’. Prome luga di ‘National Aquathlon’ pa mucha muhe. Prome luga den ‘Student Open Relay 6 km’ durante e ‘International Half Marathon’ na maart ultimo.

Rebecca kier stimula mas mucha muhe pa practica un of mas deporte pa condicion y pa socialisa cu otro nan.

Zayna Maduro

Gobernado lo entrega un premio di estimulo tambe na e hoben Zayna Maduro di diestres aña. Zayna ta un hoben cu ta practica e deporte di gymnasio y ta miembro di Club Gymnastico Arubano AVANSE. For di chikito Zayna ta practica e deporte di gymnasio y ta haya puntuacion halto pa e diferente tecnicanan di e deporte aki. Na 2018 el a participa den dos competencia internacional, esta na Colombia y Republica Dominicana. Durante e competencia ‘Sudamericano de Gimnasia Artistica Niveles USAG’ el a gana diferente medaya di plata y brons. Na Republica Dominicana durante e ‘Copa Internacional Interclubs’ Zayna a gana un medaya di oro y tres di brons.

Comision Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp ta invita tur e ganadornan pa ta presente diasabra 27 di april pa 8 or y mey di mainta den Parke Wilhelmina pa ricibi nan premio for di man di Gobernador. Tambe ta invita tur e otro nominadonan pa ta presente y apoya e ganadornan.

Riba Dia di Rey, no solamente nos ta duna homenahe na Rey Willem Alexander na ocasion di su cumpleaños, pero tambe nos ta honra e trabou boluntario cu ta ser desplega pa formacion di nos hobennan ariba diferente tereno. Canto, baile, musica, deporte, trabou social y hopi mas. E presencia di gruponan hubenil uniforma riba e dia aki tambe ta un refleho con nos lidernan boluntario ta traha ariba formacion di nos muchanan y hobennan.

