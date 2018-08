Ganado di premio Pulitzer, guionista Neil Simon a fayece

MANHATTAN, Merca- E escritor, productor y guionista Mericano Neil Simon, famoso pa su comedianan na Broadway, a fayece diadomingo mainta na edad di 91 aña na Manhattan, Merca, segun The New York Times.

Simon a fayece debi na complicacionnan di salud relaciona cu neumonia na hospital New York Presbyterian, segun un comunicado di Bill Evans, un amigo bieu di e Simon y publicista. Na 2004 Evans a duna Simon un riñón.

E dramaturgo, cu a scirbi mas di trinta obra a lo largo di su carrera, a destaca pa clasiconan di Broadway manera The Odd Couple, interpreta den cine na 1968 pa Jack Lemmon y Walter Mattahu), Barefoot in the Park y e trilogía de Brighton Beach.

E homber iconico di Broadway a gana un Tony pa su logronan special como tambe un Pullitzer y un Mark Twain pa humor. E ta tata di tres yiu muhe, fruta di cinco matrimonio.

Marvin Neil Simon a nace dia 4 di juli, 1927 na Bronx, New York. Su mayornan a divorcia ora cu e tabata mucha, y el a crece na Queens y Manhattan, a biba cu diferente familiarnan den loke e corda como un “infancia infeliz”.

El a haya su bijnaam “Doc” di su ruman homber, Danny, door di su custumber di cana rond cu’n stethoscope tempo cu e tabata jong y tabata pretende di ta dokter.

Danny, ocho aña mas bieu, y Neil, a keda cerca di otro henter nan bida, te cora cu Danny a fayece na 2005. Durante Segunda Guerra Mundial II, e rumanann a scirbi script pa comedianteann. Neil a sigui cu esaki tempo cu nan tabata un reserva den Forsa Militar Aereo y tabata studiante na NYU y Universidad di Denver.

Comments

comments