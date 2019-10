Gana un Ford Figo nobo pa un bon causa

Yrausquin, dealer di auto y compania di famia pa mas cu 66 aña na Aruba, ta orgulloso di ta e patrocinador principal di e premio mayor di e rifa organisa door di e Mustang Sport Boys, e Ford Figo sedan 2019.

Sander Leijenaar, presidente di Mustang Sport Boys Club a aserka Ruben Yrausquin, director general di Yrausquin, pa juda contribui y hunto a logra di ofrece e Ford Figo nobo como e premio mayor. Mustang Sport Boys lo organisa un Car Show riba diasabra 26 di October for di 7 or di anochi te cu 12 or di marduga na Linear Park unda lo saka e ganadornan. Lo tin música en bibo di Rincon Boysz, Tsunami, Buleria, Jeon, Vibes y NutzBeatz.

Lo tin seis premionan: Prome premio ta e Ford Figo 2019 nobo, di dos premio ta un round trip flight na Miami pa dos persona, tercer premio ta weekend stay na Marriott Aruba Surf Club, di cuater premio ta un weekend stay na Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino, di cinco premio ta un Smart TV 58” y di seis premio ta un certificado di regalo na balor di 750 florin di Superfood. E ganadornan lo wordo saka durante e Carshow dia 26 di october den presencia di notaris Yarzagaray pa 11 or di anochi.

Yrausquin y Mustang Sport Boys cu rifa pa juda Casa Cuna…… Posted by MasNoticia.com on Friday, September 27, 2019

“Como un compañía di famia, un di nos balornan fundamental ta famia. Nos ta kere firmemente cu tur mucha merece pa lanta den un ambiente stabiel y ricibi apoyo positivo den nan crianza y educación. Pesey nos ta sumamente orgulloso di ta patrocinador principal di e rifa pa recauda fondo pa Casa Cuna”, Christina Yrausquin, gerente di benta di Yrausquin, ta expresa.

Ban apoya e bon causa aki. E ticket ta costa solamente 10 florin pa un. E buki di rifa lo ta disponibel na Yrausquin y Casa Cuna pa esnan interesa pa cumpra ticket. Tambe por aserka e miembronan di Mustang Sport Boys Club. Por haci donación tambe via Aruba Bank Account# 6000090290 di Mustang Sport Boys pa aporta na e causa di Casa Cuna.

Durante e ultimo tres weekend di october e miembornan di Mustang Sport Boys lo ta na Linear Park entre 4 or di atardi te cu 7 or di anochi pa bende rifa. Pa mas informashon por subi riba e Facebook pagina https://www.facebook.com/mustangsportboysaruba/.

Yrausquin, dealer oficial di e marcanan renombra Mercedes-Benz, Mitsubishi, Ford y Lincoln cu su mesun inhouse Body Shop, Quick Lane ® Auto Center, departamento di piesa y servicio, ta conta riba e aporte di nos comunidad. “Together we can change the world, just one random act of kindness at a time. – Ron Hall –“.

Pa keda altanto di tur promocion y ofertanan di Yrausquin, bishita nan website www.yrausquin.com of sigui nan riba Facebook na www.facebook.com/yrausquinaruba of Instagram @yrausquinaruba. Ademas por pasa libremente na Yrausquin situa na L.G. Smith Boulevard 112 of jama na 524-4444 pa mas informacion.

