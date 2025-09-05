Entrante prome di September 2025, St Regis y Ritz Carlton Casino, lo tin den fin di siman un total di $10.000 (diez mil dollar na premio).
Tur diabierna participa y gana $5000,- na The Casino di Ritz Carlton y tur diasabra participa y gana $5000, -na The Casino di St.Regis.
Acumula 80 punto na machinnan di slot of $40,- na mesanan di cada casino y ricibi un ticket pa participa y gana dobbel.
Gana $5000,-
Tur Diabierna na Ritz Carlton lo saca 8 ganador di 9.30:pm-12:30 am
Gana$5000,-
Tur diasabra na St. Regis lo saca 7 ganador di 9:30 pm-12:30 am
Bishita cada casino y experencia servicio di calidad, y laga nos eleva cada wega na The Casino na St.Regis y The Casino na Ritz Carlton. “Double Luxury Double Win”