Lotto ta bay lansa un biaha mas e promocion di “Cachi Cachi” cu ta hunga ariba e weganan di: Catochi, Big 4, Zodiac, Lucky 3, Wega di Number Korsou, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega, Mega Plus y Instacash awo den temporada di fin di aña. Y lo tin un ganador garantisa di Afl. 1000 tur dia!

Cu cada compra di e weganan participante, pa sorteo di merdia of anochi, bo ta ricibi 1 combinacion di 6 number gratis! Cu cada combinacion di number bo ta den wega pa gana e Cachi Cachi di 1.000,- florin; esaki ta adicional di tin e chens di gana bo premionan cu Catochi, Big 4, Zodiac, 1-OFF, Lucky 3, Wega di Number Korsou, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega, Mega Plus y Instacash. E ticket di e dia ey ta participa den e sorteo di e mesun dia.

Cumpra bo weganan prefera sea Catochi, Big 4, Zodiac, 1-OFF, Lucky 3, Wega di Number Korsou, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega, Mega Plus y Instacash desde diabierna 1 di december, pasobra e campaña di Cachi Cachi ta pa tempo limita. E ultimo dia di Cachi Cachi ta dia 31 di december proximo.

E number ganado lo wordo anuncia durante e sorteo di Lotto cu ta cuminsa 7:45PM di anochi y diadomingo pa 2:00PM, via Telearuba, Canal 13, live streaming ariba nos pagina di Facebook y YouTube. E numbernan ganado lo wordo saca por medio di un Sorteo Anima.

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.