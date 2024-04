Ciclo 7 di EduTech ya ta habri presentando un oportunidad increibel pa scolnan uni na e revolucion educativo. E ciclo aki ta un di e ultimo chensnan pa participa ya cu ciclo 8 lo ta e ultimo oportunidad pa aplica. Scolnan por inscribi te dia 18 di april 2024. Gobierno di Aruba ta haci un yamado na tur scolnan pa tuma e oportunidad aki y inscribi bo scol entregando bo plan di proyecto y bira parti di e iniciativa inovativo di EduTech.



Manera ta conoci, EduTech ta un proyecto di Gobierno di Aruba hunto cu Futura den cual ta pone Awg. 400.000 disponible pa proyectonan di innovacion na scolnan. E proyecto di Edutech ta duna oportunidad na tur scol pa bin cu nan mesun proyecto y tin e oportunidad di gana recursonan financiero of material pa ehecuta e proyecto.E aña escolar ta parti den diferente ciclo na unda e studiantenan, docentenan of directornan ta manda nan propuesta di e proyecto pa Futura y eynan e proyecto ta wordo evalua pa un comision. A base di e evaluacion ta haci un seleccion di e proyectonan cu lo ricibi e recursonan financiero of e material pa e ehecucion di esakinan.EduTech a cuminsa durante aña escolar 2022-2023 cu resultadonan hopi exitoso y asina Futura a dicidi pa ripiti e exito aki tambe pa aña escolar 2023-2024.DEN TOTAL PA E AÑA ESCOLAR 2022-2023 A DISTRIBUI AWG. 415.000 ENTRE 12 INSTITUTO DI ENSEÑANSA DI CUAL E GANDORNAN A RICBI:• Colegio Bon Bini: 4 smart boards y 25 tablets pa nan ‘smart room’.• Colegio EPI: tools pa nan Digital Exploration Model y 100 board games cu add-ons pa e desaroyo di e 21st-century skills.• Aurora Scol Preparatorio: 3 smart boards pa cada un di e 3 klasnan.• EduCampus: un modular unit, varios aparatonan, muebles y otro material pa e Makerspace.• Pius X School: 7 smart boards y add-ons.• Maria Goretti College: 2 smart boards, 2 HP laptop, y 25 tablets pa klasnan 5.• Colegio Laura Wernet-Paskel: 2 smart boards pa 1e y 2e klasnan, 25 HP Chromebook, 25 tablet.• St. Paulus School: 50 HP Chromebook.• Cacique Aterima: un surtido amplio di materialnan STEM pa envolve e studiantenan den STEM.• Universidad di Aruba: aparatonan, mueble y material pa un STEM lab.• Scol Preparatorio Nos Paraiso: 7 Samsung Flip eBoards.• St. Dominicus College: 15 iPads y 6 Chromebook.Prome Minister Evelyn Wever-Croes den nomber di Gobierno di Aruba ta invita tur scol pa inscribi y asina participa y bin na remarca pa financiamento di materialnan innovativo pa nan scol. Gobierno di Aruba lo sigui apoya e sistema di educacion cu proyectonan asina pa por prepara nos futuro generacionnan pa e era digital.Por inscribi via: https://www.edutecharuba.org/submit-application