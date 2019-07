Gabinete Wever-Croes trahando den beneficio di nos grandinan, ouderenraad lo wordo institui pronto

Un grupo cu ta vulnerabel den comunidad cu mester haya atencion ta nos grandinan. Cuido di nos grandinan ta un prioridad halto pa Gabinete Wever-Croes. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa cu Gobierno tin preocupacion pa e cuido di nos grandinan. Den e programa di Gobernacion tin un maneho pa introduci un ‘Ouderenraad’, un conseho di hendenan mayor. E topico aki ta uno hopi interesante mirando cu e ta traha den beneficio di nos grandinan. Ouderenraad ta un conseho di nos grandinan, un instituto cu Gobierno di Aruba kier crea p’asina constantemente por ricibi consehonan tocante diferente aspecto cu ta afecta nos hendenan di edad.

E miembronan y directiva di e instancia aki no necesariamente mester ta pensionado pero tambe personanan cu tin atencion riba temanan cu ta tene nos pensionadonan ocupa. Tambe por ta geriatrianan cu ta cuida salud di nos grandinan of esnan cu ta cuida nos grandinan sea na cas of na instancianan pa nos grandinan.

Tambe tin e aspecto financiero cu ta afecta nos grandinan pa motibo cu ora nan bay cu pension nan entrada ta bay atras pero nan gastonan ta keda mescos. Ainda Gobierno no a logra tur asunto di impuesto. E Prima di AZV y tarifa di belasting a ser baha caba pa pensionadonan por ta mas alivia.

Infrastructura ta otro punto di enfoke pa motibo cu mester sigura cu tur e edificionan di departamento di Gobierno, banconan y caya grandi etc. ta accesibel pa nos hendenan di edad y nos hendenan cu tin un deficiencia fisico.

E tema di Ouderenraad a ser delibera detayadamente cu representantenan di OPA y aki OPA a bin cu un concepto hopi interesante y asina Gobierno a tuma e decision di “partner” nan mes cu nan pa cu e creacion di e instancia aki. E concepto lo ta uno casi identico na loke SER (Sociaal Economische Raad) ta haciendo aworaki. SER manera ta conoci ta un grupo di persona cu ta wordo apunta pa sector priva y sector publico cu via un secretariado ta duna conseho na Gobierno riba nivel economico y social. Por ehempel e tema di aumento di salario minimo semper mester bay via SER. Mirando e exito di SER, Gobierno kier bin cu Ouderenraad p’asina nos grandinan tambe por haña e atencion necesario.

‘Vergrijzing’ no ta un problema sino mas bien un desaroyo den bida hopi bunita ora cu ciudadanonan yega na un edad halto. Gobierno kier duna mas participacion na tur esnan cu a yega na un edad bunita y cu por y kier contribui na bienestar di nos pais”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

