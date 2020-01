Gabinete Wever Croes ta sacando Aruba for di un abismo pero esaki ta exigi esfuerso comun

Parlamentario Endy Croes ta contento di e direccion y rumbo nobo cu Pais Aruba ta bayendo. Ta fresco den nos memoria e desaster financiero cu Mike Eman a laga atras. Tampoco por lubida con e traspaso di gobernacion a bay na 2017. Coordinadornan di ex-Ministernan hunto cu algun ex-minister a destrui Cocolishi. A horta lessenaar, computer, stoel. A corta tur e cabelnan di Setar kibrando tur comunicacion interno, a delete e harddrive di e sistema central di henter Cocolishi pa garantisa cu e gobierno nobo no por haya ningun informacion apesar cu gobernacion ta un continuacion. Banda di esaki no a traspasa ningun documento. Presupuestonan artificial Momento cu Gabinete Wever Croes a asumi su responsabilidad dia 17 di november 2017 mesora a bira conoci cu Mike Eman cu su conseheronan financiero manera Richard Arends tabata draai Aruba riba presupuestonan artificial. Asina nan tabata tuma CAFT y Hulanda haci. AVP a presupuesta alrededor di 70 miyon florin como entrada di CITGO cual desde 2016 no a ricibi ningun cen. Di RDA sinembargo AVP a malgasta rond di 20 miyon entre otro cu 3 diferente fiesta di apertura unda un di nan tabata cu Destra. Mike De Meza, bo t’ey? Recordnan na deficit Presupuestonan cu a bati record di deficit den historia di Pais Aruba. Deficit di 400 miyon tabata standard pa Mike Eman y AVP. AVP a presta 2200 MIYON den 8 aña. AVP a malgasta 142 miyon na salario di coordinadornan. Asina AVP a percura pa e Debe Nacional alcansa 90% di GDP. Asina Mike Eman a sinti’e hopi orguyoso di su actonan destructivo pa Aruba y e mes a expresa den Parlamento cu e ta orguyoso di e debe y e debe t’ey pa henter pueblo bay pag’e pa futuro. Hulanda den su rapport na 2018 a splica cu den 20 aña si Aruba sigui un rumbo nobo pues na 2039 lo logra baha e debe di Mike Eman y AVP di 90% pa 50%. Mas tristo ta cu MEP a laga esaki na 2009 bou di 50%. Esaki ta e realidad. Trahando cu un vision coherente Parlamentario Croes no lo bay den mucho repiticion awe di tur e abusonan di Mike Eman y AVP. Gabinete Wever Croes sinembargo no a sinta yora pero a traha cu un vision coherente pa saca Aruba di situacion unda Aruba casi a bati bancarota. Danki na e comprension di henter e Gabinete y e Liderazgo di Evelyn Wever Croes y e disciplina den maneho di henter e gabinete por nota di un cambio drastico di rumbo. A logra baha masha hopi gasto. Por

ehempel Mike Eman tabata tin 147 hende riba su payroll pagando 11.3 miyon pa aña. Asombroso ta cu riba e piso di Mike Eman den Cocolishi apenas 25 stoel tabata tin. Pues campañadornan tabata cobra sinta na cas sin traha. Minister President Evelyn Wever Croes tin apenas 21 persona trahando cu un gasto di 2.5 miyon pa aña. Un rebaho den gasto di 8.8 miyon. Voorlichting na 2017 Mike a malgasta 1 miyon complaciendo entre otro Speed y Patrick Paskel. Na 2019 esaki tabata 176 mil florin. Pues un rebaho di mas di 800 mil den un aña. Esaki ta ehempelnan bibo. Aruba ta riba e bon rumbo. Aruba ta wordo rescata pero esaki ta exigi comprension y un trabou coherente comun cu un vision y pasion pa scapa bo pais. Locual pueblo mester evita di awor en adelante ta pa nunca pero nunca mas AVP bin na poder. Hunto nos lo logra restablece ordo financiero y asina garantisa felicidad di nos yiunan den futuro.

Comments

comments