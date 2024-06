Diabierna ultimo, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a asisti na e inauguracion di e “Operation Command Center”, cu ta un proyecto hopi importante pa cuerpo policial, mirando cu e lo facilita nan trabou pa loke ta siguridad di pais Aruba. Un proyecto cu a tuma su tempo, pero cu awe ta ofrece e pida baranca aki e “Operation Command Center” mas moderno den region, consistiendo di funcionalidadnan integro y technologia avansa.



Prome Minister a indica cu Aruba a pasa den temponan hopi dificil debi na e pandemia, y e tempo ey comunidad completo a uni den determinacion pa saca e pais di e crisis, y traha pa hib’e padilanti. Cu e inaguracion di e centro aki, por mira bek cu tur e esfuerso cu a wordo haci e tempo ey, awe a duna su fruto. Awendia pais Aruba ta gosa di un economia solido danki na e crecemento grandi di turismo, un porcentahe di desempleo mas abou, y un finansas publico na ordo, segun institutonan manera CAft y IMF. Tambe segun un investigacion di The Telegraph di Inglatera, Aruba ta un di e paisnan mas safe den e region.“Nos a saca nos pais di crisis, nos a stabilisa nos pais, y awor nos compromiso ta pa crea progreso y prosperidad pa tur ciudadano di nos pais” Prome Minister a expresa. P’esey e proyecto aki ta hopi importante pasobra e ta aumenta e siguridad di tur ciudadano, y unabes bo pais ta sigur, turistanan lo sigui bin, yudando asina e desaroyo y crecemento economico.Mirando e presupuestonan cada aña, por tuma nota cu Minister di Finansa Xiomara Maduro semper a traha di cerca cu Minister di husticia Rocco Tjon pa asina aumenta e presupuesto di cuerpo policial, cu e meta pa crea un pais mas sigur pa tur ciudadano.“Mi kier a felicita cuerpo policial, tur esnan cu ta bay labora den e centro aki, y esnan cu indirectamente lo bay probecha di e fruto di e centro aki. E “Operation Command Center” aki ta esun mas moderno den nos region y ta localisa na Savaneta. Mi deseo ta pa e centro aki, facilita e trabou di tur esnan cu tin cu percura cu nos pais ta sigur.Tambe, mi kier gradici tur esnan cu a haci esaki posibel. Un danki na Setar pa nan partnership y colaboracion den haci e centro aki un realidad hunto cu Gobierno. Aunke e no ta cu nos mas, mi ta gradici Señor Pourier (q.e.p.d), cu a traha hopi duro riba e proyecto aki, y cu awe no ta na bida pa wak e fruto di su trabou. Un danki tambe na ful e ekipo di Minsiter Rocco Tjon cu a traha hopi duro pa por a logra e metanan proponi, y na cuerpo policial pa kere den e proyecto y brasa e proyecto.

Aruba por ta hopi orguyoso cu e “Operation Command Center” aki, danki na e compromiso di cada un di boso. Para akinan mi no por keda sin menciona ex minister di husticia señor Rudy Croes (q.e.p.d) cu semper a soña di bin cu loke e tabata yama un central, consistiendo di ekiponan mas moderno, y mas innova pa yuda haci Aruba mas sigur. Awe danki na Minister Rocco Tjon, su soño a bira realidad.

Den nomber di pueblo di Aruba, y den nomber di ex-minister Rudy Croes mi kier a bisa bo danki pa bo determinacion, y vision pa haci Aruba un luga mas sigur na unda nos tur por biba y lanta nos yiunan den dje. Nos no a logra tur loke nos a compromete nos mes pa logra pero nos ta logrando si”, Prome Minister expresa.