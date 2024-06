Durante su discurso den Parlamento, relaciona cu e tema pa pasa e ley di Rioolwaterzuiverings Installatie (RWZI), Prome Minister Evelyn Wever-Croes a splica cu e solucion cu Gobierno a presenta pa e planta di RWZI, ta uno pa termino largo, y na momento cu esaki wordo aproba, e compania estatal nobo lo inverti por lo menos 20 miyon florin den modernisa y digitalisa e planta.

E resultado di e inversion aki lo yuda cu e awa por wordo procesa miho, eliminando e problema grandi di holo. Tambe lo amplia e capacidad di e planta pa evita cu e awa ta pasa over, y mirando cu e calidad di e awa ta miho, lo mande pa “wetlands” pa parhanan por goza di dje atrobe, cu lo yuda na engrandece nos naturalesa. E proceso aki lo ta di gran beneficio pa Aruba, y lo pasa mesora cu Parlamento aproba pa pasa e ley di RWZI.

Prome Minister a indica cu e plan tambe ta, cu riba termino mas largo, e compania lo traha un planta nobo cu un capacidad di 16 mil meter cubico. Si compara esaki cu e planta actual cu ta 4.5 mil meter cubico, ta un diferencia grandi. E planta nobo lo tin un capacidad di 4 biaha mas grandi.

E compromiso di Gabinete Wever-Croes ta pa traha na bienestar di e pueblo di Aruba, y e planta aki ta un problema no di awor sino di decadas atras. E holo no ta afecta solamente e comunidad di Aruba en general, sino nos bishitantenan, cu ta e pilar di nos economia. P’esey ta importante pa bin cu un solucion di imediato, pa asina alivia e holo y crea un ambiente mas agradabel pa comunidad en general, y nos bishitantenan.

“Diahuebs 30 di mei, e ley di RWZI a wordo aproba den Parlamento. Cu e ley aki, nos no ta soluciona un problema di awe so, sino pa futuro. E planta aki no ta solamente pa nos generacion, sino tambe pa nos futuro generacion, pa nan no mester pasa den e frustracion cu nos a pasa aden. Gabinete Wever-Croes no ta traha solamente pa awor y/of pa siguiente eleccion, sino pa awor, pa mayan, y pa tur e añanan nos dilanti. Esey ta e vision di e gobierno actual aki di MEP-RAIZ”, Prome Minister a expresa.