Reino: Gabinete Rutte bou basta critica y presion pe tema di asilo politico na paisnan di medio oriente, tanto politiconan opositor y hopi ciudandonan Hulandes ta hopi rabia cu e personan aki ta haña asilo y ta ricibi mesun derecho cu e Hulandesnan cu ya pa nan no por mas riba dje ta cuestiona cu varios di e personanan aki ta cay hopi lihe den man di husticia, sea atraca of asesina hende inocente of ta cay den baho mundo. Na maart venidero tin eleccion na Hulanda y un di e tema nan mas papia pe eleccion ta finanza publico y asilo politico.